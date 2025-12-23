迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課　開放全台學生、社會人士選讀

國內8所大專校院本周開始迎來史上最長、65天的寒假，國立台灣師範大學特別規劃寒假學習措施，「國際永續冬季學院」攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學，由國際師資團隊於明年元月20日至30日親赴台師大授課，首度向全台大專校院和社會人士開放，修課學生可獲通識課程兩學分，社會人士亦可取得永續微學程結訓證書。

台師大於114學年度寒假開設「跨國永續講座」通識教育課程，以永續發展為主軸，全英語授課，課程涵蓋AI 與永續教育、永續設計、氣候變遷、水資源管理、地方創生到永續觀光等主題，即日起受理報名至明年元月16日。

台師大教務長劉美慧強調，「台灣大學系統學生共學、人人可參與」，不僅台大與台科大學生可跨校修讀，亦向全台大專院校與社會人士開放。修課學生除了可近距離接觸國際名師、提升英文能力外，並獲得兩學分通識認定，也將取得中英雙語結業證書，為未來升學、交換或職涯準備加分。

另外，為鼓勵學生善用寒假期間深化專業實習，台師大也開設多門實習課程，協助學生提早接軌職場與專業現場。如復健諮商與高齡福祉研究所開設「復健諮商實習」，提供長達320小時的專業實習機會，領域涵蓋職業重建個案管理、生涯輔導、職務再設計及輔助科技等。

台灣史研究所開設「專業實習（二）」密集課程，將教學現場拉至國家鐵道博物館籌備處與苗栗火車頭園區，讓學生學習工業技術史、物件整飭與後設資料建置、博物館實務、參與典藏文獻的盤點與資料建置作業。

台師大也指出，除了校內正式課程，多年來亦已建立彈性多元自主學習機制，鼓勵學生透過海外修課、短期進修及國際線上學習平台累積學習成果。學生於寒暑假期間赴海外修課，經事前申請核准後，返國即可辦理學分採計；即使未出國，也可透過修習Coursera、Udacity、edX 等國際知名線上課程，最高可採計通識4學分，培養學生自主學習的能力。

