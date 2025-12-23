女大生怨學校不教投資理財 網揭殘酷真相：社會需要齒輪運轉
學校是教導一技之長的地方，為什麼不教投資相關的知識呢？一名女網友發文，稱她不是財金相關科系的學生，很好奇為何學校不教導如何投資理財，她目前是自學為主，一個月頂多投入2千、3千元，認為如果能早點學到這些知識就好了。對此，網友們紛紛點出殘酷真相，認為學校要產出的是「員工」，而不是財富自由的人。
一名女網友在Dcard發文，表示她並非財金相關科系的學生，只在高中學過複利的算法，目前靠自己學習投資理財的知識，主要是靠影片自學，因為還是學生沒太多本金，把接家教的收入拿來投資，一個月頂多投2千到3千元而已，暫定每月固定買0050，定期定額存股，等逐漸了解基礎後再學K線、價量關係等知識。
原PO好奇，學校為何不教投資理財？除了家人從事金融業的同學能接觸到，一般人並沒有什麼機會學習，都要等到出社會才會逐漸了解，同時也感嘆：「如果學校能提早教這些就好了。」
此文一出，不少網友猜測學校是要培養員工，而不是財富自由的人，「學校要產出的是員工，而不是很快財富自由、年紀輕輕不用工作的人」、「教了的話，我們怎麼有一堆便宜的勞工可以用」、「學校就是為了培育勞工而不是老闆」、「因為這世界需要的是打工人，沒有這些人，社會沒辦法運作」、「學校的作用是把人民變成可利用的齒輪，這樣社會才能正常運轉」。
但也有網友表示學校其實有教相關知識，「我大學老師教行銷的，有專門開一堂課來教我們怎麼看股票、怎麼買」、「10年前大學有修到教理財的通識，教授課堂上教你經濟理論後，用理論佐證給大家建議不懂個股就無腦定期定額0050」、「如果妳去注意大學的選修應該會有給外系選的投資理財課程，除非妳大學裡沒有金融系」。
