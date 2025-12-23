快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

聽新聞
0:00 / 0:00

女大生怨學校不教投資理財 網揭殘酷真相：社會需要齒輪運轉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友很好奇為何學校不教導「投資理財」相關知識。示意圖／ingimage
一名女網友很好奇為何學校不教導「投資理財」相關知識。示意圖／ingimage

學校是教導一技之長的地方，為什麼不教投資相關的知識呢？一名女網友發文，稱她不是財金相關科系的學生，很好奇為何學校不教導如何投資理財，她目前是自學為主，一個月頂多投入2千、3千元，認為如果能早點學到這些知識就好了。對此，網友們紛紛點出殘酷真相，認為學校要產出的是「員工」，而不是財富自由的人。

⭐2025總回顧

一名女網友在Dcard發文，表示她並非財金相關科系的學生，只在高中學過複利的算法，目前靠自己學習投資理財的知識，主要是靠影片自學，因為還是學生沒太多本金，把接家教的收入拿來投資，一個月頂多投2千到3千元而已，暫定每月固定買0050，定期定額存股，等逐漸了解基礎後再學K線、價量關係等知識。

原PO好奇，學校為何不教投資理財？除了家人從事金融業的同學能接觸到，一般人並沒有什麼機會學習，都要等到出社會才會逐漸了解，同時也感嘆：「如果學校能提早教這些就好了。」

此文一出，不少網友猜測學校是要培養員工，而不是財富自由的人，「學校要產出的是員工，而不是很快財富自由、年紀輕輕不用工作的人」、「教了的話，我們怎麼有一堆便宜的勞工可以用」、「學校就是為了培育勞工而不是老闆」、「因為這世界需要的是打工人，沒有這些人，社會沒辦法運作」、「學校的作用是把人民變成可利用的齒輪，這樣社會才能正常運轉」。

但也有網友表示學校其實有教相關知識，「我大學老師教行銷的，有專門開一堂課來教我們怎麼看股票、怎麼買」、「10年前大學有修到教理財的通識，教授課堂上教你經濟理論後，用理論佐證給大家建議不懂個股就無腦定期定額0050」、「如果妳去注意大學的選修應該會有給外系選的投資理財課程，除非妳大學裡沒有金融系」。

投資理財 大學生

延伸閱讀

升學最有用的英檢？網直言：學測考到這級分最重要 考完衝多益有利個申

最關注熱門學類排行 男學生最愛「電機」20年不變 理由是「錢途」

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

相關新聞

女大生怨學校不教投資理財 網揭殘酷真相：社會需要齒輪運轉

學校是教導一技之長的地方，為什麼不教投資相關的知識呢？一名女網友發文，稱她不是財金相關科系的學生，很好奇為何學校不教導如何投資理財，她目前是自學為主，一個月頂多投入2千、3千元，認為如果能早點學到這些知識就好了。對此，網友們紛紛點出殘酷真相，認為學校要產出的是「員工」，而不是財富自由的人。

清大研究破解癌細胞弱點 雙重打擊誘發「鐵死亡」

抗氧化劑一向被認為是保護細胞、維持健康的重要角色，但國立清華大學生命科學系教授王雯靜研究團隊最新發現，人體內常見的抗氧化...

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課　開放全台學生、社會人士選讀

國內8所大專校院本周開始迎來史上最長、65天的寒假，國立台灣師範大學特別規劃寒假學習措施，「國際永續冬季學院」攜手英國格...

34人獲TOEFL ITP高教獎學金 表揚新世代研究者學術實踐

TOEFL ITP台灣區總代理忠欣股份有限公司上週六在台北101辦理「2025 TOEFL ITP高等教育學術研究獎學金...

苗縣府與陽明交大簽署合作 後龍高鐵特區設「苗栗校區」2028年開學

苗栗縣政府爭設實驗中學目標即將實現！今天下午與陽明交通大學簽署合作協議，宣布於後龍高鐵特區設置「苗栗校區」進修推廣學院，...

街道化身遊樂場！中原大學耶誕散步節 校前要道推動人本交通

中原大學設計學院與桃園市人本交通推動協會攜手舉辦「2025中原耶誕散步節」，於今上午10時在中原大學校門前中北路與實踐路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。