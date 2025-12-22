34人獲TOEFL ITP高教獎學金 表揚新世代研究者學術實踐
TOEFL ITP台灣區總代理忠欣股份有限公司上週六在台北101辦理「2025 TOEFL ITP高等教育學術研究獎學金頒獎典禮」，邀集得獎學生與指導教授齊聚一堂。34位獲獎者之中，也有來自印尼、馬來西亞等國的國際學生，最高獲得1萬2000元獎學金。
2025年TOEFL ITP高等教育學術研究獎學金計畫分為「研究計畫組」與「國際發表組」，分別表揚獲國科會補助研究計畫的大專學生，以及以第一作者身分於國際期刊或研討會發表英文論文的研究者。計畫自今年5月開放申請，最終研究計畫組遴選25位、國際發表組遴選9位，共計34位得獎者，前者獲得每名1萬元獎學金，後者獲得1萬2000元獎學金。
忠欣公司指出，本屆獲獎者包含來自印尼、馬來西亞、越南的國際學生，研究主題橫跨醫療科技、永續環境、教育學習、媒體傳播等多元領域，展現新世代研究者對社會議題的觀察與思辨。
頒獎典禮上，得獎者們分別進行研究分享，簡要介紹研究主題與成果，出席的指導教授亦受邀分享指導歷程與心得，並於現場接受感謝狀，表彰其在學術培育上的長期投入與支持。
忠欣公司表示，未來將持續推動TOEFL ITP高等教育學術研究獎學金計畫，支持學生投入學術研究與國際交流，協助研究者在學術場域中拓展視野，進一步擴大台灣研究人才在國際學術社群中的影響力。
