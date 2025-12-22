快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
林奇宏表示，近年AI產業變化衝擊整個教育體系，第一階段將以延伸教育為主，設立在職或專業課程。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府爭設實驗中學目標即將實現！今天下午與陽明交通大學簽署合作協議，宣布於後龍高鐵特區設置「苗栗校區」進修推廣學院，推動高等教育發展與產學合作，之後將再成立實驗中學，然後往下延伸到國民教育，預計2028年9月開學。

本案總投資金額3.1億元，苗縣府提供後龍高鐵特區內原新港高中預定地，約3.35公頃無償撥用給陽明交大，並出資整地與公共設施，校區核心建築「知行學院」將興建地上四層樓；校方則添購教學設備與體育設施，並辦理師資照片及招生等事宜，共同推動培育在地AI、半導體產業人才。

陽明交通大學校長林奇宏表示，第一階段是以延伸教育為主，包括設立在職或專業課程，並推廣自我導向學習、終身學習及持續專業發展等概念。另外，有關實驗教育部分，也是因為最近整個教育體系已經受到了非常大的衝擊，在教育的現場，也感覺到過去從來沒有發生過的一些壓力，所以不管在國教體系、在高教體系如何因應，都需要更多的一些新的創新、一些想法、一些實作。

副校長陳永富則表示，苗栗校區「第二學士」課程，主要是跨領域人工智慧整合，要將人工智慧（AI）與其他專業領域，如已擁有金融、農業或工程等領域第一學位的學生，透過學習將人工智慧應用於特定產業，獲得跨領域的機會，並滿足產業人才需求。

他強調，「苗栗校區」進修推廣學院預計2028年9月開學，年招生100人，分高科技、金融、半導體三個組別，若作業時程來得及，也將同時開辦「實驗中學」，未來後龍高鐵特區造鎮成功，也會延伸教育鏈，開辦幼兒園、國小、國中，提供完整的學習資源。

縣長鍾東錦則希望透過此次的合作，再由縣府尋找土地，邀請陽明交大在苗栗設立中型醫院，透過醫院間的良性競爭，吸引頂尖醫師與設備，提升在地醫療水準；他認為，此合作不僅能翻轉苗栗教育，更能同步推動醫療進步，造福當地縣民。

鍾東錦也希望陽明交大在苗栗設立中型醫院，以提升在地醫療水準。記者吳傑沐／攝影
今天下午，苗栗縣長鍾東錦與陽明交通大學校長林奇宏共同簽署合作協議，宣布於後龍高鐵特區設置「苗栗校區」進修推廣學院。記者吳傑沐／攝影
陳永富表示，苗栗校區「第二學士」課程，要將人工智慧（AI）與其他專業領域做整合。記者吳傑沐／攝影
陽明交大 高鐵 半導體 鍾東錦

苗縣府與陽明交大簽署合作 後龍高鐵特區設「苗栗校區」2028年開學

