街道化身遊樂場！中原大學耶誕散步節 校前要道推動人本交通
中原大學設計學院與桃園市人本交通推動協會攜手舉辦「2025中原耶誕散步節」，於今上午10時在中原大學校門前中北路與實踐路口舉行開幕典禮。活動以「把中北路變成街道遊樂場」為主題，邀請地方共同見證中北路「人本交通」的改變與新生。
「2025中原耶誕散步節」由內政部國土署指導，桃園市人本交通推動協會與中原大學設計學院主辦，中壢區中北路是中原大學對外通行的重要動線，邁入第二屆的耶誕散步節延續耶誕季溫暖氛圍，結合道路試圍與街道體驗，將中北路規畫為「人本街道願景展示區、戶外座椅區、街道遊戲場」等主題場域，讓民眾體驗更友善的人本街道。
中原大學設計學院院長趙家麟表示，中北路改造是一堂最真實的城市課，學生把觀察轉化為可被討論、可被驗證的方案，也讓人本街道的想像更貼近日常。結合設計學院「人本城市」課程，學生從商家訪談、問題盤點到提案與實作，學習在公共議題中整合專業、溝通與協作能力。
自2019年起中原大學設計學院課程投入場域，2019至2024年多次訪談調查，累積在地共識，2024年第一屆散步節示範人行空間後，相關溝通與推進促成2025年完成中原大學至中原國小約200公尺長、雙號側單側1.8公尺寬的標線型人行道，大大提升通行安全，後續也將持續推動單號側改善，並以逐步往中壢車站拓展為願景。
中原大學表示，未來將持續以大學社會責任為核心，結合設計專業與跨域資源，攜手地方政府與社區夥伴推動人本交通與步行環境改善，讓校園周邊街道更安全友善，並把這份改變延伸到城市更多角落。
