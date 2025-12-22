快訊

台科大成立電動車人才基地 今華夏校區揭牌

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國立台灣科技大學獲教育部補助成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，今日於華夏校區舉行揭牌典禮。圖／台科大提供
國立台灣科技大學獲教育部補助成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，今日於華夏校區舉行揭牌典禮。圖／台科大提供

為推動智慧電動車技術研發與高階人才培育，國立台灣科技大學獲教育部補助成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，今日於華夏校區舉行揭牌典禮。台科大表示，將透過完整的學程規劃與產學合作機制，強化跨領域研發與技術整合，聚焦電動車動力系統和智慧車輛領域，拓展多元應用面向，致力提升產業競爭力並改善人才缺口。

台科大共獲得「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助9500萬元，加上校方自籌經費，總投入超過1億5000萬元。校長顏家鈺表示，基地不僅培育學生專業能力，也協助企業共同培養所需人才，且基地資源也開放夥伴學校使用。藉由與產業的深度合作，學生將在智慧電動車領域發掘興趣、累積實力，進而成為推動台灣智慧車輛產業發展的重要力量。

經濟部部長龔明鑫說，此次成立跨領域、跨校的聯盟，不僅著眼於單一技術突破，更強調智慧系統的整合發展，他也期待能夠持續串聯產學資源，強化人才培育，共同推動電動車產業發展。

此外，本次也成立4校智慧電動車聯盟，教育部技職司司長楊玉惠指出，教育部4年投入24億元、已完成20座人才培育基地的建置，其中電動車是跨領域的技術，很難由單一學校完成，所以由台科大、明志科大、雲科大、崑山科大4所學校分別負責動力系統、電池技術、自動駕駛及充電樁等領域，建構「一條龍」的人才培育體系。

基地整合台科大機械、電子、電機、材料、資工等系所師資與研究能量，建構涵蓋電池應用、動力系統測試、智慧電控整合、人工智慧感測、邊緣運算、人機互動、智慧能源管理等八大專業實驗室，進行關鍵技術研究、模組開發與系統測試。

在課程設計上，台科大打造智慧車輛與動力系統兩大學程，並與台師大、虎尾科大、明志科大、華夏科大等夥伴學校、法人機構及知名企業攜手合作，進行交換生、實習生等合作計畫，並規畫在職專班、業界培訓、高中職教師研習等。

台科大表示，未來基地將配合政府智慧電動車政策，持續培養即戰人才，協助企業在全球市場中保持競爭優勢，並吸引更多跨領域師生與業界夥伴參與，共同邁向智慧車輛與綠能交通的新時代。

電動 台科大 教育部

