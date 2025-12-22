東海EMBA千萬建置AI決策教學系統 讓AI教學走向實作

AI浪潮來襲，東海大學管理學院EMBA耗資近千萬，打造全台首座具「電競級配置」的AI教室，引進GTX／RTX等級GPU與高效能工作站，建構可支援大型語言模型（LLMs）訓練與生成式AI應用的高速運算環境。EMBA的學生將在課堂中學習AI模型訓練、資料處理、深度學習與AIGC內容創作，讓AI教學真正從概念走向實作。

東海大學校長張國恩指出，在AI與自動化高度發展的環境中，「效率」與「執行力」早已不再是稀缺能力，真正不可被取代的，是人如何反思與判斷，以及在危機來臨時，是否敢於承擔選擇所帶來的後果。因此，面對人工智慧的衝擊，反思能力、決策判斷與危機處理，被明確定位為東海EMBA的教育核心，而非附屬技能。

東海管理學院院長曾俊堯說，EMBA不僅引入國際頂尖學術思想，更邀請諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle將於2026年2月2日蒞校演講，探討金融風險與不確定性的永續治理。此外，也邀請富邦集團董事長蔡明忠、前立法院院長王金平，以及科技產業領袖彭雙浪、何麗梅等人擔任EMBA講座教授。

EMBA主任李成指出，EMBA的課堂早已不再是單向知識傳遞，而是一場關於「哪些決策不能外包給演算法」的集體思辨與演練，具體展現東海EMBA不培養可被機器取代的管理者，而是培育能駕馭科技、理解風險，並為決策後果負責的智慧決策者。

EMBA助理教授黃兆璽強調，AI可以協助分析與預測，卻無法替人承擔後果；AI可以生成華麗的文字，卻無法寫出真正具有溫度的新聞。當組織只追求效率與解方，卻忽略人性的善意、信任與價值排序，理性決策反而可能在危機中迅速失效。基於其長期處理公共事務危機的經驗，哪些決策不能外包給AI演算法，正是EMBA教育必須反覆訓練的核心能力。因此他相當支持李成主任結合東海AI硬體優勢打造AI決策教學系統。 東海大學張國恩校長指出，在AI與自動化高度發展的環境中，真正不可被取代的，是人如何反思與判斷，以及在危機來臨時，是否敢於承擔選擇所帶來的後果。圖／東海大學提供

