影／弘光科大生設計AI非穿戴式體感遊戲 獲全國第二名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
物治系學生向評審說明「PlayXercise 玩樂動體感遊戲」設計概念。圖／弘光科大提供
物治系學生向評審說明「PlayXercise 玩樂動體感遊戲」設計概念。圖／弘光科大提供

弘光科技大學物理治療系助理教授楊文傑指導五名大二學生，參加「2025雲創盃 AI × ESG 創新實作競賽」，以結合人工智慧、非穿戴式遊戲與運動復健概念的作品「PlayXercise 玩樂動體感遊戲」，從眾多參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全國第二名佳績。

楊文傑表示，「PlayXercise」是一套無須穿戴裝置的體感訓練系統，運用AI姿勢辨識與遊戲化設計，取代傳統運動與復健常見的門檻高、趣味性不足及空間受限等問題。大二學生鄧琮諺、劉子琳、張立圻、徐紫音、陳佑鑫組隊，以阻力訓練在肌力與功能促進上的重要性為研究出發點，結合近年快速發展的AI姿勢辨識技術，提出兼具健康促進與娛樂趣味的智慧運動解決方案。

系統核心技術採用Mediapipe姿勢辨識模型，結合ChatGPT輔助生成的Python程式碼，即時進行玩家動作辨識、關節角度分析與運動參數計算，提供個人化的運動回饋與建議。楊文傑說，在效能驗證上，團隊以3D慣性感測器進行比對，透過2D與3D模型同時計算深蹲時的膝屈曲角度，結果顯示系統在動作次數與肌肉受張力時間等參數上，具有高度一致性，可作為訓練監測與個人化運動的參考依據。

隊長鄧琮諺及隊員指出，PlayXercise系統由玩家、攝影機、運算裝置及顯示裝置構成，僅需單一攝影機即可擷取動作影像，再由運算裝置執行姿勢辨識演算法與遊戲程式，操作簡單且成本低廉。遊戲套件包含可定位攝影機的訓練魔毯，能應用於跳舞機、小精靈等經典遊戲，在趣味中提升運動參與動機。

PlayXercise起初設計只適用單鍵操作的遊戲，隨著改良更新加入多鍵控制，可進行更趣味、更多元的，可以依兒童、成人、長者等不同年齡使用需求調配，讓他們在居家中，也能簡便享有互動性的運動體驗。

鄧琮諺說，比賽另一個重點在於ESG面向，他們以聯合國永續發展目標SDG3「健康與福祉」為核心，所設計遊戲兼顧節能減碳、健康平權與資料安全。系統不需穿戴裝置與耗材，可減少電子廢棄物；低學習門檻設計，讓長者與亞健康族群皆能輕鬆使用；透過系統端加密與權限控管，確保資料安全與標準化管理，展現應用AI推動健康促進的無限潛力。

得獎作品「PlayXercise 玩樂動體感遊戲」結合人工智慧、非穿戴式遊戲與運動復健概念。圖／弘光科大提供
得獎作品「PlayXercise 玩樂動體感遊戲」結合人工智慧、非穿戴式遊戲與運動復健概念。圖／弘光科大提供
弘光科大學物治系助理教授楊文傑（右一）指導學生作品，獲得「2025雲創盃 AI × ESG 創新實作競賽」第二名。記者游振昇／攝影
弘光科大學物治系助理教授楊文傑（右一）指導學生作品，獲得「2025雲創盃 AI × ESG 創新實作競賽」第二名。記者游振昇／攝影
弘光科大學物治系學生獲得「2025雲創盃 AI × ESG 創新實作競賽」第二名。圖／弘光科大提供
弘光科大學物治系學生獲得「2025雲創盃 AI × ESG 創新實作競賽」第二名。圖／弘光科大提供

