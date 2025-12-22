海大團隊培育新台灣鯛品系 強化面對氣候變遷韌性 獲國家農業科學獎

國立台灣海洋大學水產遺傳育種團隊（TABT）開發出耐鹽、抗病及耐寒的台灣鯛品系，並研究強化水產養殖產業面對氣候變遷的韌性，獲頒「2025國家農業科學獎──前瞻創新傑出團隊」。TABT團隊除與國內業界合作試養，並將進一步拓展國際合作。

海大今天表示，面對氣候變遷與病原威脅升高所帶來的養殖挑戰，TABT團隊運用前瞻基因體科學化，優質種原精準選育技術，成功開發出兼具耐鹽、抗病及耐寒的功能性台灣鯛品系，並將研究室成果推向產業應用與量產化，強化水產養殖產業面對氣候變遷的韌性。

TABT團隊指出，傳統水產育種往往耗時長、風險高，難以快速因應環境變化。這次以性狀為目標、以基因為導向、以養殖現場為驗證的精準選育平台流程，可整合基因資料庫分析、多重分子標記輔助選育，透過多世代雜交選育與逆境模擬試驗，從多源族群中篩選出最具環境適應力的核心種原庫，並完成多階段田間驗證，育成多項可實務化之功能性商品魚苗。

海大團隊研究發現，這些新品系在試養條件下可明顯降低苗期損失，提升存活率、成長表現及產品質量，相關研究已發表於國際期刊，並接連獲得多項創新與創業獎項肯定，12月16日獲行政院長卓榮泰頒獎，肯定團隊在水產育種領域的貢獻。

在產業連結方面，TABT團隊已與國內種苗業者、養殖戶及加工廠合作完成示範試養，並進一步拓展國際合作，與汶萊 Golden Corporation 簽署合作備忘錄（MOU），推動東南亞地區試養驗證與市場佈局。

隨著技術成熟，團隊已啟動技術移轉與新創化進度，與業界合作成立「艾泊力特（Aipalit）水產科技股份有限公司」，作為功能性魚苗量產與商業推廣的平台，目標自2026年起，逐步達成半年內穩定供應500萬尾以上優質魚苗的量能。

這套精準育種技術有助於提升魚苗耐受性、降低藥物使用，並強化整體水產供應鏈的穩定度，與國家智慧農業、氣候韌性及糧食安全政策方向高度契合，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「零飢餓」、「氣候行動」與「保護海洋生態」等核心指標。

海大指出，TABT團隊核心成員為副教授黃章文、龔紘毅及徐德華，3人表示，研究成果奠基於多年產官學研合作的基礎，包括先期水產基因標誌研究、生物經濟計畫及已推動的數位育種計畫。透過跨領域整合，才能真正實現從研究室走進魚塘，從技術端走向產業端」。

海大說，TABT團隊未來將持續深化分子與數位育種技術，擴大國內外場域驗證與國際合作，期望以台灣為起點，提供可複製、可落地的精準育種解決方案，協助全球水產養殖產業因應環境變遷挑戰，促進產業永續與社會福祉。

