南華大學結合AI與AR技術 助客家傳統音樂走入兒童繪本
南華大學國際事務與企業學系及文化創意事業管理學系學生跨系組隊，研發《生成式 AI 共創的客家八音 AR 冒險繪本》，將現代科技注入傳統文化，有效解決客家音樂教材推廣不足與學習族群斷層等困境，作品更獲全國競賽季軍殊榮。校長高俊雄表示，學生透過跨系集體創作，將科技應用與文化內涵結合，體現學校培育具人文關懷實踐型人才的理念。
團隊成員包括國際系林芋廷、鄭蕙欣、陳靖尹、劉昀津，以及文創系陳思琪，由宗教所副教授李芝瑩指導。團隊關注「高度瀕危無形文化資產」客家八音，源於陳思琪對家鄉美濃傳統文化式微的觀察。學生運用生成式 AI 結合擴增實境（AR）技術，開發兒童 AR 繪本，整合 ChatGPT、Gemini 等工具共創故事文本與視覺內容，並結合語音及動畫，讓學習者在互動中「看見、聽見」客家八音。
隊長林芋廷提到，獲獎關鍵在於副教授李芝瑩引導團隊從文化理解出發，將 AI 技術轉化為具教育意義的應用。李芝瑩表示，學生在參賽過程中精進 AI 與 AR 工具應用，並依專長分工合作，透過議題導向的創作歷程，深化對客家文化的理解，展現對文化保存與社會責任的積極回應。
團隊參加「2025年iLink 生成式 AI 創意應用大賽」，在全國 110 組大專校院參賽隊伍中脫穎而出，榮獲實踐組第三名。獲獎團隊於12月13日在頒獎典禮上接受表揚，再次印證校方推動 AI 數位產業跨領域教育的卓越成效。
