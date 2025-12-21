書寫社會服務經驗 王惕吾獎學金24人獲獎

「第三十二屆王惕吾先生新聞獎學金」暨「一一四年劉昌平先生紀念獎學金」贈獎典禮，昨天在聯合報總部舉行，由聯合報系文化基金會執行長羅國俊擔任贈獎人，今年共有廿四位同學獲得王惕吾先生新聞獎學金，大學組每人獎學金二萬元及獎狀一幀，研究所組三萬元及獎狀一幀。

「第三十二屆王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮是聯合報系的年度大事，希望鼓勵更多年輕人關心自己也關心時事、了解媒體，參與媒體工作。本屆指定短文主題為：廣義的「社會服務」之經驗、心得或啟發。有三八七名同學報名，二一一人通過初審，其中研究所組七十七人、大學組一三四人，競爭非常激烈，最後廿四位同學得獎，比較特殊的是，研究所組有一位自越南來台就讀的得獎者。

劉昌平獎學金 獎勵20名大一生

「一一四年劉昌平先生紀念獎學金」今年是第四年度頒發。劉昌平先生是聯合報創辦人王惕吾先生的最佳志業夥伴，劉昌平的大學學弟、徐增壽文教基金會董事長王紹堉感念摯友情誼，特別捐贈此一獎學金。

這項獎學金僅接受就讀大一新生，且高中三年總成績平均達七十分以上者申請。今年有二八四人申請，合格者一五一人，獲獎取一般地區組高中（職）畢業前十五名、非山非市偏遠地區組高中（職）畢業前五名。本屆指定短文主題為：我如何準備學習歷程。廿位得獎者每人贈與獎學金二萬元及獎狀一幀。

贈獎典禮邀請得獎同學分享心得，其中一位視障得獎者陳柏翰由爸爸帶領上台。陳柏翰致詞時以自身經驗，鼓勵大家將愛分享給大家，讓台灣社會更美好，陳爸爸也和大家分享一個他認為最重要的英文單字Family，它的涵意是Father and Mother I love you，並示範給家人愛的擁抱，場面溫馨感人。

「王惕吾先生新聞獎學金」大學部得獎名單：吳宗桓（政大地政系）、吳閩卉（北醫醫學系）、林珈安（國防大學新聞系）、涂宗佑（北科大車輛工程系）、柳姵竹（台大中文系）、洪宸承（台師大公民教育系）、許肇麟（台大社會系）、陳士祈（台師大教育系）、陳朝胤（陽明交大醫學系）、黃士宏（成大醫學系）、賴秉陞（中山醫大醫學系）、鮑采鈺（中原化學系）。研究所組得獎名單：王芬瑛（中正大學高齡教育碩士班）、王謹熏（中興大學臨護所）、何芳慈（中興大學臨護所）、吳俊德（文化大學政治所）、阮氏雙（佛光佛教學系）、林欣蓉（台大社工所）、胡巧玲（陽明交大社會文化所）、張曉墨（佛光傳播碩）、陳玟君（世新新聞所）、陳柏翰（清大學習科學所）、陳苡瑄（台大中文所）、葉心嵐（陽明交大材科系）。

「一一四年劉昌平先生紀念獎學金」一般高中組得獎名單：王辰瀚（清華學院）、沈庭亘（台大心理系）、林曉敬（台大電機系）、高於夏（台藝大電影系）、張軒浩（台科大電子系）、張熙悅（致理會資系）、莊立棋（台大電機系）、許弼荏（台大心理系）、陳明揚（清大電機系）、陳宥潾（台大醫學系）、陳昱仁（雲科大機械系）、黃聖恩（北市大舞蹈系）、楊仕均（成大全校不分系）、蔡杰勳（陽明交大醫學系）、蔡馨慧（台科大電子系）。非山非市組得獎名單：丁珛恩（台南大學電機系）、林育萱（北大法律系）、林虹君（中正大學經濟系）、陳士朋（北科大工設系）、陳姿婷（台大醫學系）。

