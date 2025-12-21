台大推彈性薪資 千名教師加薪
近年因資通訊產業暢旺，上市櫃公司薪資優渥，影響學生投入學界研究的意願。國立台灣大學校長陳文章表示，今年已提供校內教研人員數種彈性薪資方案，總金額達六點二億元，受獎勵者也突破千人。
台大校長陳文章指出，日前看到中研院士林本堅的呼籲，目前台灣的大學教師薪資都應該加一倍，才能增加國際競爭力。台大也希望給教師更優渥的研究環境，畢竟業界薪資比學界優渥不少，學校雖然有穩定的環境，但也要提供有競爭力的薪資，台大也許無法達到讓教師薪資倍增的境界，但會繼續努力。
台大統計，一一四年設有七種彈性薪資方案，其中受領彈性加給者最多達到四四二人，其次為特聘加給二一七人，以及額外加給一一○人。七個方案總計金額已突破六點二億，總計嘉惠一○一六名台大教師。
陳文章說，台大也提供傑出導師、教學優良、服務優良獎勵，三個方案今年總計有三五九人與二個團體獲得，總獎勵金額約二千萬。
另外，針對博士班與博士後研究員台大也提供獎勵。陳文章談到，台大設有博士班學生遠學配合補助，博士生獲得如國科會千里馬計畫等可赴國外執行研究，台大再給予最多六個月補助，費用最多四十五萬；博士後研究員也有遠學補助，補助最多一年，費用最多六十萬，以及薪資九十萬另計。
