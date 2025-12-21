聽新聞
0:00 / 0:00

台大推彈性薪資 千名教師加薪

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大校長陳文章表示，114年提供校內教研人員數種彈性薪資方案，總金額已經達到6.2億元。記者許維寧／攝影
台大校長陳文章表示，114年提供校內教研人員數種彈性薪資方案，總金額已經達到6.2億元。記者許維寧／攝影

近年因資通訊產業暢旺，上市櫃公司薪資優渥，影響學生投入學界研究的意願。國立台灣大學校長陳文章表示，今年已提供校內教研人員數種彈性薪資方案，總金額達六點二億元，受獎勵者也突破千人。

台大校長陳文章指出，日前看到中研院士林本堅的呼籲，目前台灣的大學教師薪資都應該加一倍，才能增加國際競爭力。台大也希望給教師更優渥的研究環境，畢竟業界薪資比學界優渥不少，學校雖然有穩定的環境，但也要提供有競爭力的薪資，台大也許無法達到讓教師薪資倍增的境界，但會繼續努力。

台大統計，一一四年設有七種彈性薪資方案，其中受領彈性加給者最多達到四四二人，其次為特聘加給二一七人，以及額外加給一一○人。七個方案總計金額已突破六點二億，總計嘉惠一○一六名台大教師。

陳文章說，台大也提供傑出導師、教學優良、服務優良獎勵，三個方案今年總計有三五九人與二個團體獲得，總獎勵金額約二千萬。

另外，針對博士班與博士後研究員台大也提供獎勵。陳文章談到，台大設有博士班學生遠學配合補助，博士生獲得如國科會千里馬計畫等可赴國外執行研究，台大再給予最多六個月補助，費用最多四十五萬；博士後研究員也有遠學補助，補助最多一年，費用最多六十萬，以及薪資九十萬另計。

資通訊 台大 陳文章 薪資 教師

延伸閱讀

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億美元薪酬案獲恢復

北捷隨機殺人案震驚社會 衛福部擴大心理支持方案：5字訣穩定情緒

台大祭7種彈性薪資方案 逾1千名教授獲加薪、總金額達6.2億

台積電老將林本堅：留住台灣優秀人才 教授薪資先漲一倍

相關新聞

馬斯克也關注台灣少子化 台大校長籲設置國家級人力資源委員會

國立台灣大學今舉行114學年第一學期第二次校務會議，台大校長陳文章呼籲，留才攬才與人才培育應該由國家整合，設置一國家級的...

台大祭7種彈性薪資方案 逾1千名教授獲加薪、總金額達6.2億

國立台灣大學今舉行114學年第一學期第二次校務會議，台大校長陳文章表示，114年提供校內教研人員數種彈性薪資方案，總金額...

日本預防醫學重量級學者 台東大學分享預防醫學人生路

為什麼有些人總是神采奕奕、老得特別慢？健康，真的只能等到生病才開始補救嗎？國立台東大學秘書室昨邀請日本預防醫學重量級學者...

書寫社會服務經驗 王惕吾獎學金24人獲獎

「第三十二屆王惕吾先生新聞獎學金」暨「一一四年劉昌平先生紀念獎學金」贈獎典禮，昨天在聯合報總部舉行，由聯合報系文化基金會...

台大推彈性薪資 千名教師加薪

近年因資通訊產業暢旺，上市櫃公司薪資優渥，影響學生投入學界研究的意願。國立台灣大學校長陳文章表示，今年已提供校內教研人員...

中山EMBA新書發表會《開創的力量》 金石堂排名冠軍

國立中山大學 EMBA 26屆12位畢業傑出校友共同出版新書《開創的力量：打造創新時代競爭金鑰》，於12月20日在高雄漢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。