台大校長籲整合攬才方針 設國家級委員會
少子化問題日益惡化，部分大專校院已招不滿，近日連特斯拉執行長馬斯克也指台灣的少子化非常嚴重，國立台灣大學校長陳文章昨日呼籲，留才攬才與人才培育應該由國家整合，設置一國家級的人力資源執行委員會與執行長，由國家統合各部會來做，才能把事情做好。
根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，一○八至一一三學年間大學明顯受少子化影響，五學年間學生人數大減十四點九萬，一一八學年虎年效應發威，屆時將跌至八十三萬人的低谷，龍年出生子女進入大學，人數可能略回升至九十一萬，但整體下探趨勢仍不變，預計一二九學年時，大學生人數僅剩下約七十二萬。
台大昨日舉行校務會議，校長陳文章於會後表示，近日連特斯拉執行長馬斯克也指台灣的少子化非常嚴重，國內很多大專校院正面臨招生困擾。他建議國內應加強境外生、僑生等留才攬才力道，以彌補國內少子化缺口。
陳文章也舉例，近來觀察不少僑生在台大學業表現多不錯，更有不少學生可爭取書卷獎、校長獎，建議僑生系統招生可多著墨。
陳文章也建議，當前留才攬才方針涉及如國科會、僑委會、經濟部、教育部等單位，各部會很努力分頭執行，但應設置一國家級的人力資源執行委員會與執行長，統合資源並提出完整的策略，如提供誘因、培育方案、企業就業橋接、留台等，以此建立長期布局與策略，相信此議題不牽涉政治立場，「少子化應是國內最有共識的議題」。
陳文章也說，一旦有國家級的委員會，大學針對境外生、僑生的學制也能有更完善規畫，以利各校結成聯盟進行聯招或提供獎學金等，並與企業合作提供留台工作機會。
高教工會副理事長翟敬宜談到，尤其私立大學，幾乎已能根據少子化數據預知未來的招生狀況，政府應當多挹注經費給大學，破除現在辦學杯水車薪的困境，進而做出自身特色，「辦得小而美不是沒機會。」日本已有不少先例在前。但同時也應加強對私校法制化監管，在少子化的未來，多數學校才有機會一起走下去。
