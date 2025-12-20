中山EMBA新書發表會《開創的力量》 金石堂排名冠軍

國立中山大學 EMBA 26屆12位畢業傑出校友共同出版新書《開創的力量：打造創新時代競爭金鑰》，於12月20日在高雄漢來大飯店舉辦新書發表會，慶祝預購量榮登金石堂連鎖書店排行榜：商業企管類暢銷書冠軍。本書是知識流出版公司發行的中山EMBA系列第十本著作，累積十年紀錄逾百位企業家的創業寶典，印證學程和產業交流的持續創新秘訣。

中山大學校長李志鵬表示，高雄市近年積極推動亞洲新灣區、5G AIoT創新園區等大型計畫，正迅速與世界接軌，知識流出版新書《開創的力量》，集結中山大學EMBA企業家2025年共同出版的創業故事，充分展現南臺灣產業堅韌果敢、勇於突破的精神。

26屆E聯會會長唐凱華表示，《開創的力量》這本書引用管理大師彼得．杜拉克名言：「創新不是天才的火花，而是一種可以學習的紀律。」在這個瞬息萬變的年代，本書提供了企業家最需要的思考框架，推薦給所有希望在未來世界擁有位置的讀者。

中山大學管院院長林豪傑指出，中山EMBA不僅是全台唯一八度入選英國金融時報全球百大EMBA排行榜，並榮獲2024全國EMBA個案邀請賽兩個冠軍，締造五連霸佳績。此外，中山也在2021年創辦全台聞名的「後EMBA－西灣生生塾」學程，幫助企業家融通智慧、臻於永續，培育具ESG與數位意識和行動力的優秀人才，協助企業與時俱進。

新書發表會於12月20日在高雄漢來大飯店舉行，會場內冠蓋雲集，包括中山大學副校長陳世哲、中山管院院長林豪傑、高雄校友會理事長郭倫豪、台南校友會理事長方志雄、EMBA校友會會長葉俊賢、陽光關懷協會前理事長吳尚謙、E聯會前會長暨仕女會會長施采萱。

12位成功企業家包括，時尚麗的企業董事長方中至、高雄秀傳紀念醫院副院長張裕、藝瓦室內創辦人兼總監李淑惠、富創國際智財法律事務所所長洪俊傑、義大醫院大腸直腸外科主任陳致一、上市工程董事長張水波、沅珅科技董事長蘇信彰、富山淨水總經理劉崇睿、手心設計事務所總經理徐志揚、金頭實業董事長李曜羽、妃蔓國際投資總經理張簡俊宗、高豐衛浴副總經理辛登楓等，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。

包括中山大學校長李志鵬、逢甲大學人言講座教授許士軍、財信傳媒集團董事長謝金河、全國中小企業總會榮譽理事長李成家、中山管院院長林豪傑等各界權威，均一致推薦這本難得的好書。

中山E26同學將本書獻給母校，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，是台灣隱形冠軍的代表，也見證了台灣的經濟奇蹟。 知識流出版《開創的力量》新書發表會，中山大學副校長陳世哲、中山管院院長林豪傑、E聯會前會長施采萱、陽光關懷協會前理事長吳尚謙（第二排左5至左2）等向企業家作者獻上祝福。圖/知識流出版提供 國立中山大學EMBA畢業班E26的12位企業家，把出版的新書獻給學校。圖/知識流出版提供

