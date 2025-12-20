中山EMBA新書發表會《開創的力量》 金石堂排名冠軍
國立中山大學 EMBA 26屆12位畢業傑出校友共同出版新書《開創的力量：打造創新時代競爭金鑰》，於12月20日在高雄漢來大飯店舉辦新書發表會，慶祝預購量榮登金石堂連鎖書店排行榜：商業企管類暢銷書冠軍。本書是知識流出版公司發行的中山EMBA系列第十本著作，累積十年紀錄逾百位企業家的創業寶典，印證學程和產業交流的持續創新秘訣。
中山大學校長李志鵬表示，高雄市近年積極推動亞洲新灣區、5G AIoT創新園區等大型計畫，正迅速與世界接軌，知識流出版新書《開創的力量》，集結中山大學EMBA企業家2025年共同出版的創業故事，充分展現南臺灣產業堅韌果敢、勇於突破的精神。
26屆E聯會會長唐凱華表示，《開創的力量》這本書引用管理大師彼得．杜拉克名言：「創新不是天才的火花，而是一種可以學習的紀律。」在這個瞬息萬變的年代，本書提供了企業家最需要的思考框架，推薦給所有希望在未來世界擁有位置的讀者。
中山大學管院院長林豪傑指出，中山EMBA不僅是全台唯一八度入選英國金融時報全球百大EMBA排行榜，並榮獲2024全國EMBA個案邀請賽兩個冠軍，締造五連霸佳績。此外，中山也在2021年創辦全台聞名的「後EMBA－西灣生生塾」學程，幫助企業家融通智慧、臻於永續，培育具ESG與數位意識和行動力的優秀人才，協助企業與時俱進。
新書發表會於12月20日在高雄漢來大飯店舉行，會場內冠蓋雲集，包括中山大學副校長陳世哲、中山管院院長林豪傑、高雄校友會理事長郭倫豪、台南校友會理事長方志雄、EMBA校友會會長葉俊賢、陽光關懷協會前理事長吳尚謙、E聯會前會長暨仕女會會長施采萱。
12位成功企業家包括，時尚麗的企業董事長方中至、高雄秀傳紀念醫院副院長張裕、藝瓦室內創辦人兼總監李淑惠、富創國際智財法律事務所所長洪俊傑、義大醫院大腸直腸外科主任陳致一、上市工程董事長張水波、沅珅科技董事長蘇信彰、富山淨水總經理劉崇睿、手心設計事務所總經理徐志揚、金頭實業董事長李曜羽、妃蔓國際投資總經理張簡俊宗、高豐衛浴副總經理辛登楓等，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。
包括中山大學校長李志鵬、逢甲大學人言講座教授許士軍、財信傳媒集團董事長謝金河、全國中小企業總會榮譽理事長李成家、中山管院院長林豪傑等各界權威，均一致推薦這本難得的好書。
中山E26同學將本書獻給母校，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，是台灣隱形冠軍的代表，也見證了台灣的經濟奇蹟。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言