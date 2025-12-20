大葉大學36歲生日三喜臨門 社區日照中心明年可望開張

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學今舉辦卅六周年校慶三喜臨門，同時獲贈兩輛車，申請開設「含頤樂社區日照中心」可望明年4月營運，為實踐大學企業責任再向前邁進一大步。

大葉校長方文昌、副校長葉釋仁分別主持捐車典禮。方文昌代表大葉接受諾貝爾眼科總院長張朝凱捐贈1輛福祉車，未來作為接送日照中心長者的交通車；葉釋仁代表受贈中華汽車捐1輛3.5噸電動貨車，將成為電動車技術與維修的課程研重要設備。

少子化、高齡化讓大葉思考多角化經營，把學生宿舍樂群學舍的一、二樓改造成日照中心，一方面充分利用學舍空間，另一方面給護理學院有長期穩定的學生實習基地，供護理、職能治療、視光、運動健康管理等4系學生經由老師、臨床人員指導，參與長照現場的長者身心評估、訓練和活動規畫等實務，在互動中培養同理心與倫理思考。

大葉社區日照中心命名「含頤樂」，每一樓層服務最多30人，將聘請專業護理師、復健師、職能治療師，可為個人或小團體量身打造復健課程，規畫社會參與及休閒活動，全方位照顧長者的身心靈，也營造老少共學、青銀共好的優質環境。

大葉表示，含頤樂社區日照中心計畫送審，若過程順利，預計明年4月營運。彰化縣政府說，大葉社區日照中心是用現有空間裝修為日照的無障礙團體活動場所，事涉消防建管法規，通常學舍已具備基本消防安全功能，應會很快通過審查。

