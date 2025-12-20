關注高齡化議題 大葉大學成立社區長照機構籌備處
大葉大學36週年校慶，今天舉行含頤樂社區長照機構籌備處成立暨捐車典禮，諾貝爾眼科為支持學校推動高齡照護服務，捐贈1輛福祉車，協助提升長者交通接送與社區照護便利性。
大葉大學校長方文昌致詞表示，學校培育健康照護專業人才，也關注社區高齡化帶來的挑戰，面對彰化地區高齡化問題，校方落實大學社會責任，與在地共同打造更友善的高齡生活環境，成立含頤樂社區長照機構籌備處，為校園專業能量與社區需求結合重要里程碑。
方文昌說，未來將提供護理、復健、認知訓練、休閒文康、交通接送、生活自立訓練、家屬諮詢、健康促進與飲食協助等多元服務。
日照中心正式成立後，也是大葉大學實習基地，包括護理學系、視光學系、職能治療學系與運動健康管理學系等學生，將在教師與臨床人員指導下參與評估、訓練與活動規劃，深化臨床能力，加強跨領域合作。
諾貝爾眼科總院長張朝凱表示，高齡化為全台面臨課題，而大葉大學擁有健康照護專業與教育資源，並推展日照及長照服務，此次捐贈福祉車是企業發揮力量支持學校，期盼未來持續與大葉攜手合作。
此外，中華民國自動機工程學會今天於大葉大學舉辦第30屆車輛工程學術研討會，來自產官學研車輛技術專家與學者齊聚交流；中華汽車為支持車輛技術人才培育，捐贈大葉大學1輛3.5噸ET35電動貨車，讓學生近距離接觸業界最新電動車技術與維修流程，縮短學用落差。
校方表示，未來這輛電動貨車將成為相關課程與研究計畫重要設備，協助學校培育更多符合產業需求的車輛與電動車工程人才。
