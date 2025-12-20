馬斯克也關注台灣少子化 台大校長籲設置國家級人力資源委員會

國立台灣大學今舉行114學年第一學期第二次校務會議，台大校長陳文章呼籲，留才攬才與人才培育應該由國家整合，設置一國家級的人力資源執行委員會與執行長，由國家統合各部會來做，才能把事情做好。

台大校長陳文章接受媒體聯訪時表示，國內持續關注少子化議題，近日連特斯拉執行長馬斯克也指台灣的少子化非常嚴重，國內很多大專校院也正面臨困擾，建議應該加強境外生、僑生招生力道，尤其近來優秀的僑生在台大學業表現多不錯，其GPA平均為3.74，和本土的優秀學生一樣好，更有不少學生可爭取書卷獎、校長獎，建議僑生系統招生可多著墨。

而陳文章建議，留才攬才方針涉及如國科會、僑委會、經濟部、教育部等單位，各部會都很努力分頭執行，但建議應設置一國家級的人力資源執行委員會與執行長，由執行長統合資源並提出完整的策略，如提供誘因、培育方案、企業就業橋接等，以此建立長期佈局與策略。相信此議題不牽涉政治立場，「少子化應是國內最有共識的議題。」希望大家一起努力。

陳文章也說，一旦有一國家級的委員會，大學針對境外生、僑生的學制也能有更完善的規畫，以利各校結成聯盟進行聯招或提供獎學金等，並於企業合作提供留台工作機會。

除了延攬國際人才外，陳文章也建議，大學與高中端銜接能做得更好，「畢竟人才才是我們的利器。」台大本年度開始辦理高中生進階課程5年試辦計畫，總計已有134人來台大修讀4門課，明年度預計將擴大課程數目，並延伸開放至其他台北市的高中；也預計錄製線上課程，讓非台北市的學生能線上修讀，盼以此降低高中與大學間的課程差距並銜接兩者。

陳文章說，參與試辦計畫的高中生均使用大一教材，「他們可以考到跟大一生一樣好的成績。」希望計畫對高中生有所幫助，也望新竹、台中、台南、高雄等大專校院也能一同努力，加入高中銜接大學的計畫。

