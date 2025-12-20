快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

日本預防醫學重量級學者 台東大學分享預防醫學人生路

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學公關暨校友服務中心許秀霞主任（左）代表學校致贈禮品贈給周東寬博士（右），並與聽講師生合影。圖／台東大學提供
台東大學公關暨校友服務中心許秀霞主任（左）代表學校致贈禮品贈給周東寬博士（右），並與聽講師生合影。圖／台東大學提供

為什麼有些人總是神采奕奕、老得特別慢？健康，真的只能等到生病才開始補救嗎？國立台東大學秘書室昨邀請日本預防醫學重量級學者周東寬博士蒞校演講，以「從細胞層面的角度談預防醫學」為題，從人體最基礎的細胞能量運作出發，帶領師生重新思考健康與老化的真正關鍵。

周東寬與台東淵源深厚，出身醫師世家的他，幼年隨父親在台東行醫，就讀師範附小與東中，在地度過重要的成長歲月。13歲後赴日定居，畢業於昭和大學醫學部並取得醫學博士學位。1986年創設「千間台車站大樓醫院」，開創醫療設施設於車站樓上的創新模式，隨後成立醫療法人健身會，長期致力於臨床醫學與預防醫學的整合實踐，現任埼玉縣南越谷健身會醫院理事長。

除了醫學專業，周東寬也深耕藝術與人文，熱愛繪畫、書法與音樂，現為日本新極美術協會理事長、日本埼玉縣台灣總會名譽會長，展現醫者結合藝術的人文關懷精神。他一生推廣預防醫學理念，出版近百本中、日文健康書籍，影響深遠。

演講當天氣氛溫馨感人，周東寬近90歲的小學恩師、卑南族耆老林清美老師親臨現場，國小同學與多位親友也專程到場聆聽，見證一段跨越數十年的師生情誼。

周東寬指出，真正有效的健康管理，必須回到細胞層級，尤其是負責能量製造的「粒線體」。粒線體如同細胞的能量工廠，一旦功能下降，修復能力減弱，長期累積便可能引發慢性疾病與老化。他強調，透過促進粒線體活性、降低氧化壓力，能從根本減少疾病風險。

在生活實踐上，他建議規律運動、均衡飲食、充足睡眠與良好壓力管理，並提醒避免過量糖分、鹽分、油脂與酒精。現場也示範自創的「蟑螂體操」與簡易伸展運動，鼓勵民眾用每天短短幾分鐘，為健康累積長期能量，讓預防醫學成為人人都做得到的生活智慧。

醫學 能量 日本

延伸閱讀

隨機殺人引日本關注「通魔型」犯罪 醫師分析犯嫌共同特徵

淡出演藝圈5年！辜莞允日本河口湖泡湯照引暴動

台北隨機殺人 日網友提醒當心：安全的地方也會有事

15部日本新浪潮清單：《瘋狂的果實》《諸神的慾望》《他人之顏》《裸之島》等用性愛和暴力喊出不滿

相關新聞

台大祭7種彈性薪資方案 逾1千名教授獲加薪、總金額達6.2億

國立台灣大學今舉行114學年第一學期第二次校務會議，台大校長陳文章表示，114年提供校內教研人員數種彈性薪資方案，總金額...

亞大設計國際獲獎 成績全台第1

教育部「一一四年度鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」（ＩＤＣ）邁入第廿年，昨舉行頒獎，亞洲大學共六十四人次學生、卅六...

國內大學搶設「人工智慧學系」！和資工、資管、電機差異在哪？

人工智慧（AI）不僅助攻台灣產業發展，也成為大學科系新趨勢。近年，台灣各大學紛紛開設人工智慧相關課程，不僅鼓勵不同科系之間的跨域應用，也將學校資源投入在成立相關科系、學程，甚至是成立新的人工智慧學院。

日本預防醫學重量級學者 台東大學分享預防醫學人生路

為什麼有些人總是神采奕奕、老得特別慢？健康，真的只能等到生病才開始補救嗎？國立台東大學秘書室昨邀請日本預防醫學重量級學者...

律師浮濫／律師太多是假象？台灣對法律人需求被壓抑

2025年律師高考錄取1042名新科律師，首度破千引發關注。但也愈來愈多新進者成了「流浪律師」，律師不再是穩賺不賠的金飯碗？真的是因台灣市場趨於飽和？專家認為「律師太多」只是幻覺和假象；學界提出限制報考資格和控管學生名額的建議，能解？

亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一 36件得國際大獎獲頒110萬元

教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽今頒獎，亞洲大學共計有64人次學生、36件作品得到國際競賽大獎，獲教育部頒發110...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。