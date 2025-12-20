日本預防醫學重量級學者 台東大學分享預防醫學人生路

為什麼有些人總是神采奕奕、老得特別慢？健康，真的只能等到生病才開始補救嗎？國立台東大學秘書室昨邀請日本預防醫學重量級學者周東寬博士蒞校演講，以「從細胞層面的角度談預防醫學」為題，從人體最基礎的細胞能量運作出發，帶領師生重新思考健康與老化的真正關鍵。

周東寬與台東淵源深厚，出身醫師世家的他，幼年隨父親在台東行醫，就讀師範附小與東中，在地度過重要的成長歲月。13歲後赴日定居，畢業於昭和大學醫學部並取得醫學博士學位。1986年創設「千間台車站大樓醫院」，開創醫療設施設於車站樓上的創新模式，隨後成立醫療法人健身會，長期致力於臨床醫學與預防醫學的整合實踐，現任埼玉縣南越谷健身會醫院理事長。

除了醫學專業，周東寬也深耕藝術與人文，熱愛繪畫、書法與音樂，現為日本新極美術協會理事長、日本埼玉縣台灣總會名譽會長，展現醫者結合藝術的人文關懷精神。他一生推廣預防醫學理念，出版近百本中、日文健康書籍，影響深遠。

演講當天氣氛溫馨感人，周東寬近90歲的小學恩師、卑南族耆老林清美老師親臨現場，國小同學與多位親友也專程到場聆聽，見證一段跨越數十年的師生情誼。

周東寬指出，真正有效的健康管理，必須回到細胞層級，尤其是負責能量製造的「粒線體」。粒線體如同細胞的能量工廠，一旦功能下降，修復能力減弱，長期累積便可能引發慢性疾病與老化。他強調，透過促進粒線體活性、降低氧化壓力，能從根本減少疾病風險。

在生活實踐上，他建議規律運動、均衡飲食、充足睡眠與良好壓力管理，並提醒避免過量糖分、鹽分、油脂與酒精。現場也示範自創的「蟑螂體操」與簡易伸展運動，鼓勵民眾用每天短短幾分鐘，為健康累積長期能量，讓預防醫學成為人人都做得到的生活智慧。

