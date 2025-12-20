突破紅麴功能成分限制 台東大學研究摘國家新創獎

快訊

中央社／ 台東縣20日電
台東大學生命科學系教授李俊霖（右1）實驗室研發團隊長期致力於紅麴的安全性與功能性研究，獲得國家新創獎－學術創新獎。（台東大學提供）中央社
台東大學生命科學系團隊長期研究紅麴安全性與功能性，成功突破傳統紅麴僅著重單一功能成分的限制，為次世代功能性食品開創重要發展方向，獲得國家新創獎-學術創新獎。

國立台東大學今天發布新聞稿表示，台東大學生命科學系教授李俊霖實驗室長期致力於紅麴的安全性與功能性研究。這次獲獎的創新成果，是成功建立一株不產生桔黴素、不含monacolin K的新型紅麴菌株，卻能富集多種功能性代謝物。

研究發現，這株菌株具備調節腸道菌相、改善脂質代謝與促進整體代謝健康等多重功效，成功突破傳統紅麴僅著重單一功能成分的限制，為次世代功能性食品開創重要發展方向。

台東大學表示，這項研究自109年至113年間共歷時5年，由李俊霖實驗室的研究生與專題生共同完成。學生們實際參與菌株篩選、發酵試驗、分析驗證與應用評估等各個環節，透過「做中學」的方式累積完整的研發經驗；研究團隊亦透過產學合作計畫與晨暉生物科技股份有限公司進行技術交流與製程驗證，讓學生有機會直接接軌產業實務。

而參與研究的2名研究生畢業後隨即進入晨暉生技任職，多名專題生也陸續考取國立台灣大學、國立成功大學、國立中興大學等頂尖學府繼續深造，展現東大人才培育的優良成效。

台東大學表示，「國家新創獎」為國內生醫與大健康領域極具指標性的創新獎項，評選重點涵蓋創新性、技術成熟度、產業應用潛力與社會影響力。這屆報名件數392件，較去年成長約20%，評審團開了近30場審查會議，累積投入時間超過1000個小時，顯示獎項評選的嚴謹性與專業度。

