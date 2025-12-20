台大祭7種彈性薪資方案 逾1千名教授獲加薪、總金額達6.2億
國立台灣大學今舉行114學年第一學期第二次校務會議，台大校長陳文章表示，114年提供校內教研人員數種彈性薪資方案，總金額已經達到6.2億元，受獎勵者也突破1000人。
台大今天舉行校務會議業務報告，台大統計，114年設有7種彈性薪資方案，其中受領彈性加給者最多達到442人，其次為特聘加給217人，以及額外加給110人。7個方案總計金額已突破6.2億，總計嘉惠1016名台大教師。
台大校長陳文章說，不包括專題計畫等補助，台大1年彈性薪資方案已經突破6.2億元，希望給教師更優渥的研究環境。日前看到院士林本堅的呼籲，林認為，目前台灣的大學教師薪資都應該加一倍，才能增加國際競爭力。
陳文章也說，畢竟業界薪資比學界優渥不少，學校雖然有穩定的環境，但也要提供有競爭力的薪資，台大也許無法達到讓教師薪資倍增的境界，但會繼續努力。
陳文章說，台大也提供傑出導師、教學優良、服務優良獎勵，3個方案總計有359人與2個團體獲得，總金額約2000萬。
另外，針對博士班與博士後研究員台大也提供獎勵。陳文章談到，台大設有博士班學生遠學配合補助，博士生若獲得如國科會千里馬計畫等可赴國外執行研究計畫，台大能再給予最多6個月補助，費用最多45萬；博士後研究員也有遠學補助，補助最多1年，費用最多60萬，以及薪資90萬另計。
陳文章表示，方案是希望讓博士生、博士後能在國外把研究做完，或協助其展延研究時間，而台大也希望，屆時博士生、博後申請的研究機構應是近3年世界排名前20的大學，或國外重要學者實驗室、世界級研發單位等。
