聽新聞
0:00 / 0:00

亞大設計國際獲獎 成績全台第1

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞洲大學學生參加藝術與設計類國際競賽，卅六件作品獲獎，成績全台第一。圖／亞洲大學提供
亞洲大學學生參加藝術與設計類國際競賽，卅六件作品獲獎，成績全台第一。圖／亞洲大學提供

教育部「一一四年度鼓勵學生參加藝術設計類國際競賽計畫」（ＩＤＣ）邁入第廿年，昨舉行頒獎，亞洲大學共六十四人次學生、卅六件作品得到國際競賽大獎，獲教育部頒發一一○萬元獎勵金，成績全台第一，這也是亞大連續十年蟬聯高教體系首位後，第二度榮登全國總冠軍，國際設計實力驚艷全球。

亞大今年獲獎作品含金量高，有教育部核定等級第一等的紐約藝術指導協會獎ＡＤＣ銀獎一件、第二等西班牙ＩＳＡＲＣＨ設計獎銅獎三件，以及德國紅點設計獎、芬蘭拉赫第國際海報三年展、莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎、墨西哥國際海報雙年展等卅二件獎。

亞洲大學校長蔡進發說，亞大鼓勵學生挑戰指標性國際設計賽，累計獲一五六件德國紅點設計大獎、廿三件紐約ＡＤＣ獎、十四件iF設計新秀獎、十六個墨西哥國際海報雙年展，及多項日本G-Mark等國際殊榮。今年再度奪全國冠軍，除肯定學生創意，也代表亞大培養設計人才獲肯定。

亞大博士生陳郭益言的作品「二○二四 憂愁三部曲詩歌展」獲ＡＤＣ銀獎，他融合手繪筆觸與詩意語彙，在黑白視覺間呈現無言的憂愁。

室設系學生陳羽馠的作品「陶苑」獲ＩＳＡＲＣＨ設計獎銅獎，將陶藝轉化為感知自然的場域。數媒系學生呂雅筑的「餐盤上的危機」，以餐盤上擺放魚網外觀的海洋生物，諷刺人類過度捕撈，導致生態危機。

亞洲大學 設計 藝術 紐約 陶藝

延伸閱讀

綠色生活創意決賽8國303隊競逐 中原大學獲年度最佳學校

亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一 36件得國際大獎獲頒110萬元

澎湖首座木結構圖書館 湖西鄉圖興建工程動土

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

相關新聞

亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一 36件得國際大獎獲頒110萬元

教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽今頒獎，亞洲大學共計有64人次學生、36件作品得到國際競賽大獎，獲教育部頒發110...

亞大設計國際獲獎 成績全台第1

教育部「一一四年度鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」（ＩＤＣ）邁入第廿年，昨舉行頒獎，亞洲大學共六十四人次學生、卅六...

中原大學星空走廊啟用 天文學家孫維新規畫天文學場域

中原大學理學院太空科技研究中心理學大樓「星空走廊」今天上午揭幕，星空走廊是天文學家孫維新規畫的科學學習場域，以多媒體大屏...

倡導蔬食…佛光大學奪「土雞料理」競賽亞軍掀熱議 校方揭隊伍身分

「2025年第二屆台灣土雞創意饗宴料理競賽」由禽肉行銷發展協會主辦，日前於嘉義大學蘭潭校區舉行，吸引全台17所大專校院及高中職隊伍晉級決賽，最終由澎湖科技大學奪得冠軍。然而，獲得亞軍的隊伍學生，因畢業於提倡蔬食教育的佛光大學，引發網友在Threads上熱議。

史上最長寒假！ 台大等8校耶誕節前就放了 一口氣休65天

不少大專校院改為學期16周制，因此寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「史上最長...

半導體缺人才 亞大設計中心揭幕、明年推半導體學士學位學程

亞洲大學「智慧半導體設計與永續製造研究中心」昨天揭幕，並與菱生精密工業、財團法人精密機械研究發展中心（PMC）簽署學術交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。