亞大設計國際獲獎 成績全台第1

「2025年第二屆台灣土雞創意饗宴料理競賽」由禽肉行銷發展協會主辦，日前於嘉義大學蘭潭校區舉行，吸引全台17所大專校院及高中職隊伍晉級決賽，最終由澎湖科技大學奪得冠軍。然而，獲得亞軍的隊伍學生，因畢業於提倡蔬食教育的佛光大學，引發網友在Threads上熱議。

2025-12-19 09:16