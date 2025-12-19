亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一 36件得國際大獎獲頒110萬元
教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽今頒獎，亞洲大學共計有64人次學生、36件作品得到國際競賽大獎，獲教育部頒發110萬元獎勵金，成功奪下全台第一的寶座，這也是亞大繼連續10年蟬聯高教體系首位後，第二度榮登全國總冠軍，強大的國際設計實力驚艷全球。
亞大今年獲獎作品含金量極高，有教育部核定等級第一等的紐約藝術指導協會獎ADC銀獎1件、第二等西班牙ISARCH設計獎銅獎3件，以及德國紅點設計獎、芬蘭拉赫第國際海報三年展、莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎、墨西哥國際海報雙年展等32件獎。
亞大校長蔡進發說，亞大積極鼓勵學生挑戰指標性國際設計賽，累計獲156件德國紅點設計大獎、23件紐約ADC獎、14件iF設計新秀獎、16個墨西哥國際海報雙年展，及多項日本G-Mark等國際殊榮。今年再度奪全國冠軍，是對學生創意思維與專業技巧的最高肯定，更是對亞大培養設計人才的肯定。
亞大今年獲獎作品，展現出深厚的人文關懷與創新思維。博士生陳郭益言的作品「2024 憂愁三部曲詩歌展」獲ADC銀獎，他受邀上台分享得獎心得。
室設系學生陳羽馠的作品「陶苑」，獲ISARCH設計獎銅獎，將陶藝轉化為感知自然的場域。商品系學生卓苡姍作品「腦波偵測睡眠氛圍燈」套組，結合科技與生活。數媒系學生呂雅筑的作品「餐盤上的危機」，以餐盤上擺放魚網外觀的海洋生物，諷刺人類為滿足口腹之慾過度捕撈，導致生態危機。
考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言