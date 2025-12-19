元智大學創新教學 校園復育33種瀕危水生植物

元智大學管理學院推動「水生植物種原方舟」計畫，透過跨領域教學合作，成功在校園內復育33種台灣瀕臨滅絕的水生植物，其中包含被列為野外滅絕等級（EW）的桃園石龍尾。

元智大學今天向媒體表示，水生植物種原方舟計畫結合教學與實務，與桃園和平生態農場、春燕生態農場等專業團隊合作，共有121名修習「管理學」課程的學生參與，分為45組團隊，各自負責特定物種的復育任務。

計畫的學習歷程涵蓋水生植物認識、復育工程規劃、實作過程問題解決及保育理念推廣，學生需自行蒐集資料、制定復育策略，並在實作中面對生長環境調整、病蟲害防治等挑戰，透過團隊合作與專家諮詢找出解方。

校方表示，此次計畫成功復育的33種水生植物涵蓋多個保育等級，包括台灣水韭、台灣萍蓬草、龍潭杏菜等極危（CR）物種，以及絲葉石龍尾、野薑薤等瀕危（EN）物種，多為台灣特有或原生植物，在桃園地區具有高度生態指標性。

校方也說，學生們向外蒐集了1950份復育承諾書，並運用AI（人工智慧）技術製作水生植物介紹影片與宣導海報，計畫也結合校內跨領域資源，由化材系王清海教授團隊協助水質監測與數據管理，為復育工程建立科學化管理模式。

管理學院院長黃敏萍表示，水生植物種原方舟計畫是一個可長期運作的永續教育平台，未來將持續推動並擴展至周邊社區與學校，建立區域性的水生植物保育網絡。

教授陳懷傑說，台灣原生水生植物受到棲地破壞、水質污染與外來種入侵等影響，部分已在野外消失，水生植物種原方舟計畫能為瀕危植物提供穩定的庇護環境，也培養學生對生態保育的行動力。

校方表示，水生植物種原區目前已對校內開放，並將在專業團隊協助下進行定期管理與維護，確保珍貴物種穩定生長。

