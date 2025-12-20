國內大學搶設「人工智慧學系」！和資工、資管、電機差異在哪？

人工智慧（AI）不僅助攻台灣產業發展，也成為大學科系新趨勢。近年，台灣各大學紛紛開設人工智慧相關課程，不僅鼓勵不同科系之間的跨域應用，也將學校資源投入在成立相關科系、學程，甚至是成立新的人工智慧學院。不過，這些AI學系，所學專業到底是什麼？和過去最熱門的資訊工程系、資訊管理系或是電機系，有什麼不一樣？又有哪些台灣的大學，趕上這股AI旋風？《遠見》一文全解析，正在研究科系的學生與家長可一次看明白。



如雨後春筍般開設的AI課程、學系

如今AI已是高教重點，不少大學都將相關課程列入通識教育，諸如淡江大學、長庚大學、銘傳大學、海洋大學等校，都將「人工智慧概論」列為必修課，其他將AI導入不同領域學系的課程更是不計其數，而專門的「人工智慧學系」，國內愈來愈多大學已開設。

早在2018年，部分學校就開始將教育資源投入AI領域，例如以電資見長的交通大學（當時尚未與陽明大學合併），於該年成立了人工智慧普適研究中心，並有「人工智慧技術與應用碩士學位學程」，其後又在台南校區成立「智慧科學暨綠能學院」以產學共創中心模式運作，培育碩、博士生。

長庚大學同樣在2018年成立AI核心實驗室，為其在隔年開始招收的「人工智慧學士學位學程」（2022年改制為人工智慧學系）奠定基礎。

如今，包括陽明交通大學、成功大學、長庚大學、中興大學、亞洲大學等校，都新設了人工智慧相關系所或學位學程，在國家發展AI產業的大環境下，積極培養AI領域人才。

此外，也有不少學校的做法是在既有的資工系、資管系或電機系底下另設人工智慧組，例如台灣大學資工系設立人工智慧碩士班、清華大學資工系在2019年增設人工智慧組、淡江大學電機系開設人工智慧物聯網組等。

人工智慧學系與資工、資管、電機系有何不同？

從這些學校的規劃，可看出高等教育院校在人工智慧課程的設計與分類上，與過去也是熱門科系的資工、電機、以及資管，有一定的重疊。那麼，將人工智慧這一專業領域獨立出來，成為專門的「人工智慧學系」的大學，又如何將其與傳統的資工、資管、電機系，做出區隔？

以長庚大學為例，長庚在2022年成立全國首座完整提供學士、碩士、博士學位的「智慧運算學院」，該學院的人工智慧學系便與既有的電機系、資工系分屬不同學院，後兩者皆屬於工學院。

長庚大學指出，在人工智慧學系與資工系的區隔上，傳統資工系的訓練以電腦軟體系統運作與相關運算技術為主，各領域的應用為輔，而人工智慧學系是以AI相關技術為核心，以傳統資工技術為基礎，進行跨領域多元應用；而相較重視資訊技術與管理、較常應用在商務管理的資管系，人工智慧學系的課程會更加強程式設計與尖端資訊技術。

其與電機系的差別，則是在於軟硬體方面。電機系強調硬體系統的設計與製作應用，人工智慧學系則是比較接近資工系那樣，注重程式設計和大數據處理，另外又比電機系和資工系更關注軟體技術運用。

也因人工智慧強調跨域運用的特性，長庚大學在投入發展智慧運算學院和人工智慧學系的同時，也鼓勵全校各系所進行跨域探索與學習，也應對科技發展與社會需求，成立新的系所單位，例如首創數位金融科技學系，課程設計兼具財金與資訊科技；又或是提供給醫學系、中醫系學生選修的醫學AI碩士學位等。

大學選系要選AI相關嗎？

在AI推動高科技產業發展的如今，新設立的人工智慧學系，也成為各大學爭相投入資源的領域，不僅為學校本身創造更多學術研究領先成果，也為國家發展需要提供關鍵人才。而學生在選擇就讀科系時，也有很多人將新興的相關學系視為優先選擇，不過對學生來說最重要的，仍是要理解學系本身教導的專業內容和發展方向，是否對接自己本身的專長和學習興趣。

（本文出自2025.12.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

