中原大學星空走廊啟用 天文學家孫維新規畫天文學場域

中原大學理學院太空科技研究中心理學大樓「星空走廊」今天上午揭幕，星空走廊是天文學家孫維新規畫的科學學習場域，以多媒體大屏幕，打造壯觀的沉浸式環境，展現星空之美和宇宙的神奇。明年逢「太空年」，中原太空科技研究中心將以星空走廊為平台，規畫系列推廣教育，串連太空科學的歷史認識太空。

校方表示，星空走廊包含走廊盡頭牆面，往上延伸過頭頂的高解析LED顯示屏幕，播映瑰麗星空的畫面，也展現火箭升空的震撼；周邊有7面豎屏，提供輕鬆活潑的天文新知和太空故事，由參觀者以觸控方式閱讀，完成學習後，再於走廊中央的橫向螢幕接受「太空天文大考驗」，在趣味互動問答中驗收學習成果，完成星空走廊的整體學習歷程。

中原大學董事長張光正表示，孫維新長年推廣科普，從天文新知到太空探索，以深入淺出的方式陪伴無數民眾認識宇宙，能延攬他加入中原團隊，並在理學院太空科技研究中心打造兼具美感與知識的探索空間，是學校莫大的榮幸。一切都是上帝的恩典與帶領，盼望這個空間成為師生仰望星空、思想信仰與人生使命的重要場域。

校長李英明指出，中原大學以全人教育為核心，重視學生在專業之外培養品格與跨域素養。星空走廊結合科學教育、藝術體驗與互動科技，不僅呼應太空科技研究中心的成立，更落實大學在科學傳播與社會關懷上的角色，未來也將透過通識課程、主題活動與社區參訪，讓這個場域成為校園與城市共享的科學文化基地。

孫維新分享推動天文與太空教育的理念，說明關鍵在於「在自然中看見科學，用科學來理解自然」，希望能引導參觀者，特別是年輕一代，用他們自己的眼光去觀察和感知世界，而不是只由課本上的知識來理解自然。

他表示，在中原大學設置「星空走廊」，就是希望從中原開始，帶領學校師生和社會大眾經歷欣賞、探索、認知、珍惜四個階段，先被星空之美感動，進而對邁向太空和宇宙探索產生好奇，在學習中建構知識，最後由理解走向對大自然與生命的珍惜與敬畏。

孫維新說，2026年為「太空年」，目的在紀念1926年美國火箭先驅戈達德成功發射第一支液態燃料火箭，展開了人類邁向太空的第一步，明年中原大學將舉辦一系列天文教育和推廣活動，星空走廊將扮演關鍵角色，中原天文社學生也將協助在特定時段提供導覽解說。

孫維新曾任國立自然科學博物館館長10年，中原大學於113學年度延攬擔任物理學系講座教授，兼任太空科技研究中心主任，上午出席「星空走廊」揭牌來賓包括中原董事長張光正、校長李英明、副校長吳宗遠、理學院院長葉瑞銘及前設計學院副院長魏主榮等人，宣告中原校園首座結合太空科技，與天文教育的沉浸式科學學習環境正式啟用。 中原大學理學院太空科技研究中心「星空走廊」揭幕，中心主任孫維新（右1）為來賓導覽。圖／中原大學提供 中原大學理學院太空科技研究中心設置「星空走廊」，打造天文教育學習場域。圖／中原大學提供

商品推薦