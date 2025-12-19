國家為何失敗？ 諾貝爾獎得主羅賓遜：政治權力分散創新才能持續

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學邀請諾貝爾經濟獎得主詹姆斯．羅賓遜來校，以「國家為何失敗」為題發表專題演講。圖／台大提供
國立台灣大學邀請諾貝爾經濟獎得主詹姆斯．羅賓遜來校，以「國家為何失敗」為題發表專題演講。圖／台大提供

台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」日前邀請諾貝爾經濟獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson）來校，以「國家為何失敗」為題發表專題演講。他強調，廣納型經濟制度（inclusive economic institutions），能創造廣泛參與的機會，讓具備能力與創意的人才脫穎而出，這同時與政治權力較為分散、且國家具備執行法治與保障財產權能力的制度密不可分。

2024年，羅賓遜 與美國麻省理工學院教授戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、賽門．強生（Simon Johnson） 共同獲頒諾貝爾經濟學獎，表彰其在制度形成與演化理論上的開創性貢獻，特別是對「政治與經濟制度如何形塑國家繁榮與貧困」分析，增強學界對於政治體系與經濟發展關係的理解。

本次演講，羅賓遜先以英國工業革命為例，剖析經濟成長與技術突破背後的制度性根源，並引導聽眾思考，為何某些社會比其他社會更具創新能力與科技活力。他指出，經濟成長的核心不僅在於科技本身，而在於能否建立支持創新的制度環境。

羅賓遜進一步以燈泡的發明為例，說明專利制度本身即是關鍵的制度設計。他說，專利制度的核心功能，在於為創新者提供清楚且可信的誘因，確保創意與努力能獲得合理回報，從而促進長期的技術進步與經濟發展。專利制度亦是典型的廣納型經濟制度，能創造廣泛參與的機會，實施公正法律制度、維持公平競爭的環境，讓具備能力與創意的人才脫穎而出。

羅賓遜表示，廣納型經濟制度的形成與政治制度密不可分，唯有在政治權力較為分散、且國家具備執行法治與保障財產權能力的情況下，創新誘因才能長期維持。他以南北韓對照舉例，即便地理與文化條件相近，政治制度的差異仍會深刻影響經濟表現，顯示經濟成就的差距，本質上是制度選擇的結果。

「宋恭源先生頂尖研究講座」自設立以來，持續邀請世界級學者與諾貝爾獎得主來校分享前沿研究成果，期盼透過高層次的學術對話，深化師生對制度、創新與國家發展關聯的理解。

經濟發展 諾貝爾獎

