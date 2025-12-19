倡導蔬食…佛光大學奪「土雞料理」競賽亞軍掀熱議 校方揭隊伍身分

「2025年第二屆台灣土雞創意饗宴料理競賽」由禽肉行銷發展協會主辦，10日於嘉義大學蘭潭校區舉行，吸引全台17所大專校院及高中職隊伍晉級決賽，最終由澎湖科技大學奪得冠軍。然而，獲得亞軍的隊伍卻是提倡蔬食教育的佛光大學，引發網友在Threads上熱議。

網友指出，提倡吃素的佛光大學以推廣蔬食、健康飲食聞名，相關餐飲學系也僅設有「健康與創意蔬食產業學系」，卻在「台灣土雞料理競賽」競賽中拿下第二名，形成有趣反差，「上人(編按：創辦人應是已逝的星雲大師)應該也與有榮焉，如同其隊名『一鳴雞人』。」

網友紛紛討論起「蔬食系背景是否能參加葷食競賽」一事，「會很怪嗎？他們是普通學生，是去念佛光大學，不是去佛光山當和尚」、「佛光山創辦的學校沒有強制要求學生吃素，餐飲系跟素食餐食有什麼衝突？給學生自主不好嗎？」也有佛光大學畢業的學生留言澄清：「學校並沒有全部吃素好嗎？這是什麼偏見啊？學校考中餐證照課程是全葷的，學生將近90%吃葷的。」

部分網友認為，佛光大學學生並未被強制要求吃素，宗教理念應與專業教育分開看待，認為「佛光大學畢業生就該吃素」其實是社會的刻板印象。校方及得獎者隨後也在Threads留言回應網友，並作出澄清。

佛光大學參賽選手回應表示，該隊成員雖畢業於佛光大學蔬食相關科系，但目前皆已投入飯店與餐飲業工作多年，並非以在校生身分或代表學校、系所參賽。選手指出，競賽主題以土雞料理為核心，團隊只是將在校期間所學的蔬食料理基礎、創意發想與擺盤美學，應用於本次作品中，並未違背比賽宗旨，也強調成員本身並非全素飲食者。

佛光大學官方帳號隨後也說明，本次得獎隊伍為畢業校友自行組隊的個人參賽行為，並未以佛光大學或健康與創意蔬食產業學系名義出賽，現場亦未使用校方或系所標誌。校方強調，蔬食系一向堅持不以系所名義參與任何葷食競賽，並持續致力於推廣健康蔬食、尊重生命與地球永續理念。

