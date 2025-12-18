半導體缺人才 亞大設計中心揭幕、明年推半導體學士學位學程

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學「智慧半導體設計與永續製造研究中心」昨天揭幕，並與菱生精密工業、財團法人精密機械研究發展中心（PMC）簽署學術交流合作備忘錄。圖／亞洲大學提供
亞洲大學「智慧半導體設計與永續製造研究中心」昨天揭幕，並與菱生精密工業、財團法人精密機械研究發展中心（PMC）簽署學術交流合作備忘錄，並獲 PMC 捐贈自主研發的「超音波噴塗系統」校長蔡進發說，明年將成立半導體學士學位學程，培育半導體人才。

中心主任黃俊杰說，半導體中心規畫有半導體設計、封裝、製程及量測實驗室、Living Lab及永續廣場等場域，在半導體學程上、中、下游完整配置12位師資，培育跨域半導體專業人才。

蔡進發引用「2025半導體業人才報告書」數據指出，半導體業每月缺才達3.4萬人，其中研發與製造類缺口近1萬人，人才需求迫切。亞大過去開設「半導體產研專班」，已培育上百位工程師進入蘋果、台積電等世界大廠服務。明年成立的半導體學士學位學程，首屆將招收52名學生。

菱生精密工業總經理蔡澤松指出，亞大在少子化的困境中還增加了很多跟產業接軌的項目，很期待與亞大的合作。PMC總經理李健勲說，「超音波噴塗系統」可廣泛應用於半導體與先進封裝、光電元件及功能性薄膜等關鍵製程。未來將與亞大在半導體製程技術、關鍵設備自主研發及產業所需人才培育等面向深化合作，共同推動半導體產業技術升級與競爭力強化。

出席的成功大學講座教授蘇炎坤說，亞大設立半導體中心、開設半導體學程，是培育人才非常好的開始，讓學生了解完整半導體製程，能培育更多有國際競爭力的半導體專業人才。

