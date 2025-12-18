精準加工翻轉鮮蔬價值 嘉大攜手跨校打造國產蔬菜升級新藍圖
農糧署指導，嘉義大學、中興大學及宜蘭大學共同舉辦的「百變鮮蔬‧新煮食」國產蔬菜加工成果記者會，上午在台中長榮桂冠酒店登場。活動以「健康快易煮，生活好幸福」為主軸，集結3校研發能量，完整呈現國產蔬菜在加工、保存與多元應用最新突破，為蔬菜產業開啟高值化與市場化的新可能。
嘉大校長林翰謙指出，國產蔬菜具備新鮮、風味佳的先天優勢，卻長期受限產季集中與保存不易，導致供應不穩、價格波動。嘉大食品科學系多年深耕蔬菜加工、保存與發酵技術，正是為了解決農民與市場結構性問題，協助蔬菜從「盛產即滯銷」走向「全年可供應」。
嘉大食科系副教授張文昌團隊以高麗菜為核心示範作物，攜手業者導入低鹽淺漬與低酸欄柵等精準加工技術，成功將高麗菜保存期限延長至6個月以上，讓原本集中盛產期蔬菜，穩定供應至淡季，不僅有助市場調節，也提升食材供應韌性。團隊同時完成多款家用料理與餐飲應用食譜開發，讓國產蔬菜以「健康、快速、好料理」形式進入日常飲食。
張文昌團隊以具產銷履歷的國產高麗菜，開發可常溫保存韓式泡菜，透過精準製程與滅菌技術，在不添加防腐劑下，保有爽脆口感與風味層次，展現外銷與通路市場的高度潛力。除高麗菜外，團隊也投入紅蔥頭創新加工，研發奶油基底紅蔥抹醬，評估高靜水壓（HPP）保鮮技術，提升香氣穩定度，拓展國產辛香蔬菜加值應用。
現場展示中興大學冷凍與冷鏈技術研發成果，以及宜蘭大學青蔥、金針花加工創新應用，呈現跨校合作，從原料保存到產品化的完整研發鏈。透過5分鐘健康快煮示範，讓民眾親身體驗加工蔬菜便利性與風味升級，顛覆對加工食品刻板印象。
嘉大表示，將持續結合農糧署政策與產官學資源，深化國產蔬菜精準加工與加值技術，協助農產由原料端邁向高附加價值食材系統，讓蔬菜市場競爭持續進化。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言