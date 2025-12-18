快訊

精準加工翻轉鮮蔬價值 嘉大攜手跨校打造國產蔬菜升級新藍圖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農糧署指導，嘉義大學、中興大學及宜蘭大學共同舉辦的「百變鮮蔬‧新煮食」國產蔬菜加工成果記者會，上午在台中長榮桂冠酒店登場。集結3校研發能量，完整呈現國產蔬菜在加工、保存與多元應用最新突破。圖／嘉義大學提供
農糧署指導，嘉義大學、中興大學及宜蘭大學共同舉辦的「百變鮮蔬‧新煮食」國產蔬菜加工成果記者會，上午在台中長榮桂冠酒店登場。活動以「健康快易煮，生活好幸福」為主軸，集結3校研發能量，完整呈現國產蔬菜在加工、保存與多元應用最新突破，為蔬菜產業開啟高值化與市場化的新可能。

嘉大校長林翰謙指出，國產蔬菜具備新鮮、風味佳的先天優勢，卻長期受限產季集中與保存不易，導致供應不穩、價格波動。嘉大食品科學系多年深耕蔬菜加工、保存與發酵技術，正是為了解決農民與市場結構性問題，協助蔬菜從「盛產即滯銷」走向「全年可供應」。

嘉大食科系副教授張文昌團隊高麗菜為核心示範作物，攜手業者導入低鹽淺漬與低酸欄柵等精準加工技術，成功將高麗菜保存期限延長至6個月以上，讓原本集中盛產期蔬菜，穩定供應至淡季，不僅有助市場調節，也提升食材供應韌性。團隊同時完成多款家用料理與餐飲應用食譜開發，讓國產蔬菜以「健康、快速、好料理」形式進入日常飲食。

張文昌團隊以具產銷履歷的國產高麗菜，開發可常溫保存韓式泡菜，透過精準製程與滅菌技術，在不添加防腐劑下，保有爽脆口感與風味層次，展現外銷與通路市場的高度潛力。除高麗菜外，團隊也投入紅蔥頭創新加工，研發奶油基底紅蔥抹醬，評估高靜水壓（HPP）保鮮技術，提升香氣穩定度，拓展國產辛香蔬菜加值應用。

現場展示中興大學冷凍與冷鏈技術研發成果，以及宜蘭大學青蔥、金針花加工創新應用，呈現跨校合作，從原料保存到產品化的完整研發鏈。透過5分鐘健康快煮示範，讓民眾親身體驗加工蔬菜便利性與風味升級，顛覆對加工食品刻板印象。

嘉大表示，將持續結合農糧署政策與產官學資源，深化國產蔬菜精準加工與加值技術，協助農產由原料端邁向高附加價值食材系統，讓蔬菜市場競爭持續進化。

團隊 嘉大 高麗菜 農糧署 產銷履歷

