傳授「啦啦隊經濟學」實務經驗 廉世彬現身文化新聞分享應援點滴

中國文化大學新聞學系16日運動傳播產製行銷實務學程「運動傳播與行銷企劃」課程中，在業界教室邀請協奏曲文創股份有限公司負責人高偉凱到班分享實務經驗，更邀請韓籍啦啦隊成員廉世彬到班，讓同學驚喜不已。

透過高偉凱深入淺出的案例分享，讓學生了解到，不管是舉辦一個大型國際賽事，抑或是籌組一支球團，都是需要不斷的溝通與協調，還有為賽事寫下故事，創造活動價值。

除了高偉凱不藏私的分享與介紹外，也帶來旗下經紀人JOY分享啦啦隊應援經濟與樂天桃猿韓籍啦啦隊成員廉世彬分享啦啦隊應援經驗。

廉世彬表示，在台灣受到很多粉絲的愛戴，讓她很感動、印象深刻，喜歡歌唱的她，原本在韓國想要轉換跑道，但是在高偉凱鼓勵下「在台灣努力就能成功！」，之後轉戰到台灣找到應援的熱情與表演的活力，加上台灣粉絲的鼓勵，讓她開心繼續應援。

課堂上，同學對於韓國應援與台灣應援的差異十分有興趣，廉世彬表示在韓國啦啦隊不能有個人商品、相對曝光也很少，但是在台灣，啦啦隊就像明星一樣，受到很多粉絲的關注，還有推出個人商品，讓她驚訝不已。

活動結束後，廉世彬對同學簽名與合照的要求來者不拒，親民形象深植同學心中，接著來到全台灣最高的文大聖誕樹與之合影，為今天活動寫下完美句點。

