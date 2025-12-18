傳授「啦啦隊經濟學」實務經驗 廉世彬現身文化新聞分享應援點滴
中國文化大學新聞學系16日運動傳播產製行銷實務學程「運動傳播與行銷企劃」課程中，在業界教室邀請協奏曲文創股份有限公司負責人高偉凱到班分享實務經驗，更邀請韓籍啦啦隊成員廉世彬到班，讓同學驚喜不已。
透過高偉凱深入淺出的案例分享，讓學生了解到，不管是舉辦一個大型國際賽事，抑或是籌組一支球團，都是需要不斷的溝通與協調，還有為賽事寫下故事，創造活動價值。
除了高偉凱不藏私的分享與介紹外，也帶來旗下經紀人JOY分享啦啦隊應援經濟與樂天桃猿韓籍啦啦隊成員廉世彬分享啦啦隊應援經驗。
廉世彬表示，在台灣受到很多粉絲的愛戴，讓她很感動、印象深刻，喜歡歌唱的她，原本在韓國想要轉換跑道，但是在高偉凱鼓勵下「在台灣努力就能成功！」，之後轉戰到台灣找到應援的熱情與表演的活力，加上台灣粉絲的鼓勵，讓她開心繼續應援。
課堂上，同學對於韓國應援與台灣應援的差異十分有興趣，廉世彬表示在韓國啦啦隊不能有個人商品、相對曝光也很少，但是在台灣，啦啦隊就像明星一樣，受到很多粉絲的關注，還有推出個人商品，讓她驚訝不已。
活動結束後，廉世彬對同學簽名與合照的要求來者不拒，親民形象深植同學心中，接著來到全台灣最高的文大聖誕樹與之合影，為今天活動寫下完美句點。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言