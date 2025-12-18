崑山科大、嘉南大學參加兩大咖啡大賽 各自奪冠為校爭光
崑山科大餐飲廚藝系一年級羅郁媄、二年級林鉦哲、四年級陳萬駿昨天贏得「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，2面金牌及1面銅牌。嘉南大學食品科技系陳筑婷則在「2025年第六屆K Cup 國際咖啡挑戰賽」杯測「大滿貫」勇奪冠軍，各自為校爭光。
金爵獎是國際性餐飲競賽，有國際餐飲選手與台灣區歷屆冠軍同場較勁。參賽者須限定時間內完成手沖咖啡沖煮與呈現，評審依口感平衡、萃取技術、風味層次與餘韻表現，及整體呈現評分。崑大羅郁媄獲手沖組金牌、林鉦哲銅牌，陳萬駿杯測組銅牌。
崑大表示，此次佳績不僅展現學生個人努力與實力，也充分體現崑山科技大學餐飲管理及廚藝系長期深耕實務導向與專業培育的豐碩成果。
崑大餐飲系長期積極推動咖啡專業教育，建構國際認證體系，並透過扎實的實作訓練與多元競賽歷練，培養學生專業技術與自信心。此次學生於全國性賽事中的傑出表現，不僅為系所增添榮耀，更為其未來職涯奠定堅實基礎，充分崑山科大「實作力、競賽力、就業力」三力合一的辦學特色。
「K Cup 國際咖啡挑戰賽」杯測比賽採「三角測試」，8分鐘內面對8組、每組3杯咖啡靠嗅覺與味覺分析，辨識出唯一不同的那杯咖啡，考驗選手感官、專注力與心理素質。
陳筑婷大一入學便展現對咖啡濃厚興趣，她說，食品系的訓練讓她學會以科學方式拆解風味，為了備戰每周堅持練習，不斷調整在3杯咖啡間的差異分析節奏，終於建立起屬於自己的判讀系統。
陳筑婷表示，比賽時專注自己味蕾的細微感受，相信自己的第一判斷，穩定完成每一組杯測，當確認自己所有組別判斷正確，拿下全隊成績的那一刻，內心的成就感真是難以言喻，冠軍不僅是榮譽，更是她幾年努力下得到最好的回報。
老師王麗淑表示，食品系咖啡教學著重「感官科學」訓練，學生不只要喝，更要懂得用科學邏輯去分析味道，陳筑婷能8組全正確大滿貫奪冠，正是食品系將科學理論與實務練習完美結合的最佳證明。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言