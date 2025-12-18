快訊

崑山科大、嘉南大學參加兩大咖啡大賽 各自奪冠為校爭光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳萬駿展現杯測技巧。圖／崑山科大提供
崑山科大餐飲廚藝系一年級羅郁媄、二年級林鉦哲、四年級陳萬駿昨天贏得「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，2面金牌及1面銅牌。嘉南大學食品科技系陳筑婷則在「2025年第六屆K Cup 國際咖啡挑戰賽」杯測「大滿貫」勇奪冠軍，各自為校爭光。

金爵獎是國際性餐飲競賽，有國際餐飲選手與台灣區歷屆冠軍同場較勁。參賽者須限定時間內完成手沖咖啡沖煮與呈現，評審依口感平衡、萃取技術、風味層次與餘韻表現，及整體呈現評分。崑大羅郁媄獲手沖組金牌、林鉦哲銅牌，陳萬駿杯測組銅牌。

崑大表示，此次佳績不僅展現學生個人努力與實力，也充分體現崑山科技大學餐飲管理及廚藝系長期深耕實務導向與專業培育的豐碩成果。

崑大餐飲系長期積極推動咖啡專業教育，建構國際認證體系，並透過扎實的實作訓練與多元競賽歷練，培養學生專業技術與自信心。此次學生於全國性賽事中的傑出表現，不僅為系所增添榮耀，更為其未來職涯奠定堅實基礎，充分崑山科大「實作力、競賽力、就業力」三力合一的辦學特色。

「K Cup 國際咖啡挑戰賽」杯測比賽採「三角測試」，8分鐘內面對8組、每組3杯咖啡靠嗅覺與味覺分析，辨識出唯一不同的那杯咖啡，考驗選手感官、專注力與心理素質。

陳筑婷大一入學便展現對咖啡濃厚興趣，她說，食品系的訓練讓她學會以科學方式拆解風味，為了備戰每周堅持練習，不斷調整在3杯咖啡間的差異分析節奏，終於建立起屬於自己的判讀系統。

陳筑婷表示，比賽時專注自己味蕾的細微感受，相信自己的第一判斷，穩定完成每一組杯測，當確認自己所有組別判斷正確，拿下全隊成績的那一刻，內心的成就感真是難以言喻，冠軍不僅是榮譽，更是她幾年努力下得到最好的回報。

老師王麗淑表示，食品系咖啡教學著重「感官科學」訓練，學生不只要喝，更要懂得用科學邏輯去分析味道，陳筑婷能8組全正確大滿貫奪冠，正是食品系將科學理論與實務練習完美結合的最佳證明。

羅郁媄榮獲金爵獎手沖組全國冠軍，參賽時十分專注。圖／崑山科大提供
嘉藥食品系王麗淑老師(右)教導學生以科學邏輯去「分析」味道，助陳筑婷奪冠。圖／嘉南藥理大學提供
手沖組銅牌林鉦哲。圖／校方提供
崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅，榮獲杯測銅牌的陳萬駿(左起)、施智偉老師及手沖組銅牌林鉦哲。圖／校方提供
羅郁媄榮獲金爵獎手沖組全國冠軍。圖／校方提供
嘉藥陳筑婷以「大滿貫」優異成績奪杯測組冠軍。圖／嘉南藥理大學提供
咖啡 科學 努力 崑山科大

