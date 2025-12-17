寒假65天歷年最長！台科大推「寒假課程」開愛情心理、理財實務

台大、台科大實施1學期16週，114學年寒假實際放假65天，是歷年最長。台大開出40門寒假課程，台科大則推投資理財、愛情心理學、體育等3門寒假課程，讓學生寒假學習不中斷。

台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學等3校為台灣大學系統，實施1學期16週制，114學年寒假自今年12月22日開始，直到明年2月23日才上課，加上寒假前的週末，實際放假65天，是歷年放假天數最長。

台灣科技大學教務長陳素芬今天接受中央社記者訪問時表示，以往除非是有國際學者來訪，才可能在寒假安排彈性課程，但由於114學年寒假放假天數較長，因此學校也首度試辦寒假期間課程。

陳素芬提到，台大系統3校去年推動暑假課程，但發現學生修讀意願並不是很高，可能是有出國、實習等其他安排，因此台科大這學期寒假選擇3門課來試水溫，包括體育課、投資理財實務、愛情心理學，都是在學期中非常熱門、學生很難修到的課，希望提供吸引學生上課的誘因。

為鼓勵學生利用寒假彈性修課，陳素芬表示，這3門課視為114學年第1學期的延續，並安排寒假中約10天至20天期間密集上課，不額外收學分費，且成績可列入第1學期，若試辦效果不錯，未來可能考慮續推寒假課程；不過寒假開課還要考量農曆春節，因為最好安排密集連貫課程、避免被切開，以免影響師生上課意願。

為提供學生寒假期間多元化的學習資源，台大114學年也首次開設40門寒假課程，除了普通物理學、用Python做商管程式設計等實體課程，另提供線上課程等多元跨領域課程，除了延畢生外，不另收學分費，上課期間為今年12月22日至115年2月11日，課程約1至3學分不等。

台師大國際處則與英國格拉斯哥大學、日本九州大學攜手，於寒假期間推出兩週的全英文永續課程，包含永續發展、氣候變遷、水資源、鄉村再生、AI與永續教育、永續觀光等主題，課程完成後可獲得通識2學分和結業證書。

