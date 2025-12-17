快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

明早回歸市政！竹市府證實下午收內政部函文 准予高虹安復職

寒假65天歷年最長！台科大推「寒假課程」開愛情心理、理財實務

中央社／ 台北17日電
台大、台科大實施1學期16週，114學年寒假實際放假65天，是歷年最長。示意圖。本報資料照片
台大、台科大實施1學期16週，114學年寒假實際放假65天，是歷年最長。示意圖。本報資料照片

台大台科大實施1學期16週，114學年寒假實際放假65天，是歷年最長。台大開出40門寒假課程，台科大則推投資理財、愛情心理學、體育等3門寒假課程，讓學生寒假學習不中斷。

台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學等3校為台灣大學系統，實施1學期16週制，114學年寒假自今年12月22日開始，直到明年2月23日才上課，加上寒假前的週末，實際放假65天，是歷年放假天數最長。

台灣科技大學教務長陳素芬今天接受中央社記者訪問時表示，以往除非是有國際學者來訪，才可能在寒假安排彈性課程，但由於114學年寒假放假天數較長，因此學校也首度試辦寒假期間課程。

陳素芬提到，台大系統3校去年推動暑假課程，但發現學生修讀意願並不是很高，可能是有出國、實習等其他安排，因此台科大這學期寒假選擇3門課來試水溫，包括體育課、投資理財實務、愛情心理學，都是在學期中非常熱門、學生很難修到的課，希望提供吸引學生上課的誘因。

為鼓勵學生利用寒假彈性修課，陳素芬表示，這3門課視為114學年第1學期的延續，並安排寒假中約10天至20天期間密集上課，不額外收學分費，且成績可列入第1學期，若試辦效果不錯，未來可能考慮續推寒假課程；不過寒假開課還要考量農曆春節，因為最好安排密集連貫課程、避免被切開，以免影響師生上課意願。

為提供學生寒假期間多元化的學習資源，台大114學年也首次開設40門寒假課程，除了普通物理學、用Python做商管程式設計等實體課程，另提供線上課程等多元跨領域課程，除了延畢生外，不另收學分費，上課期間為今年12月22日至115年2月11日，課程約1至3學分不等。

台師大國際處則與英國格拉斯哥大學、日本九州大學攜手，於寒假期間推出兩週的全英文永續課程，包含永續發展、氣候變遷、水資源、鄉村再生、AI與永續教育、永續觀光等主題，課程完成後可獲得通識2學分和結業證書。

寒假 永續 台大 台科大 陳素芬

延伸閱讀

三商餐飲生食產能全開

常珵切入固態氫 報捷

教育部攜台科大推動台越人才基地 NVIDIA、台積電簽約合作

海科館霸凌案前館長陳素芬遭彈劾 移送懲戒法院審理

相關新聞

寒假65天歷年最長！台科大推「寒假課程」開愛情心理、理財實務

台大、台科大實施1學期16週，114學年寒假實際放假65天，是歷年最長。台大開出40門寒假課程，台科大則推投資理財、愛情...

中央大學跨國研究解析電離層變化 有望推進地震、海嘯預警技術　

國立中央大學太空科學與科技研究中心教授劉正彥參與的日中台跨國研究團隊，成功以三維視角，重建2011年東日本大地震後電離層...

2025國家新創獎出爐 中山醫大暨附設醫院跨域囊括7大獎

第22屆國家新創獎今日在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，中山醫學大學暨附設醫院在新創育成、臨床新創、學研新創與初創企業等獎項...

網路霸凌非關匿名文化 陽明交大實驗：「實名制」有些人更敢出手

外界多認為網路因其匿名性質，導致霸凌者肆無忌憚，但國立陽明交通大學教育所研究團隊發現，網路霸凌不僅發生於匿名環境，部分使...

2025年餐飲業最愛大學出爐 這兩所大學主打國際與五星資源搶下前兩名

面試心得分享平台「面試趣」最新統計，2025年餐飲服務業錄取率最高的大學名單出爐，銘傳大學奪下冠軍，重視實務訓練的學校，...

國立宜蘭大學校友總會捐贈「倒數鐘」今啟動 迎接百年校慶倒數計時

國立宜蘭大學今天下午舉行「百年校慶倒數鐘揭牌儀式」，啟動邁向創校百周年的倒數時刻，倒數鐘由宜蘭大學校友總會捐資設立，即刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。