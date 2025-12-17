2025年餐飲業最愛大學出爐 這兩所大學主打國際與五星資源搶下前兩名

面試心得分享平台「面試趣」最新統計，2025年餐飲服務業錄取率最高的大學名單出爐，銘傳大學奪下冠軍，重視實務訓練的學校，最受餐飲業青睞。

面試趣公布「2025年餐飲業最愛大學Top 5」榜單，分別是銘傳大學、輔仁大學、國立台中科技大學、文化大學、致理科技大學。入選學校皆因產學合作、地區優勢，成為餐飲業界熱門選擇。

根據面試趣「校友中心」統計，這五所學校的畢業生超過三分之一投入民生服務業，遠高於其他產業。尤其位於北部的四所學校（銘傳、輔仁、文化、致理），畢業生超過八成在雙北就業，符合台灣餐飲人力需求，唯有中科大有七成學生留在台中就業。

面試趣專家分析，銘傳大學之所以奪冠，在於其餐旅系的跨國經驗及實作訓練，讓畢業生能直接投入職場。輔仁大學則強調國際化及五星級飯店實習，提供學生與艾麗酒店、文華東方酒店等企業合作機會。

國立臺中科技大學，則以「產學攜手計畫」見長，學生畢業後能直接進入餐飲集團工作，保障就業。文化大學與致理科大則分別在烈酒調酒、數位化管理等領域展現創新，也獲得知名品牌建教合作支持。

勞動部統計顯示，餐飲業進退率明顯高於其他行業，缺工已是常態。餐飲業營業額屢創新高，企業也不斷調漲薪資搶人才。面試趣專家直言，這五所大學的產學合作、實習機會、地區優勢，成為企業眼中「即戰力」首選，也反映出餐飲業對有實務經驗的人才，需求更加迫切。

