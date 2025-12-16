快訊

國立宜蘭大學校友總會捐贈「倒數鐘」今啟動 迎接百年校慶倒數計時

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜大「百年校慶倒數鐘」下午揭牌，每日倒數，見證宜蘭大學邁向百年的重要時刻。圖／宜大提供
宜大「百年校慶倒數鐘」下午揭牌，每日倒數，見證宜蘭大學邁向百年的重要時刻。圖／宜大提供

國立宜蘭大學今天下午舉行「百年校慶倒數鐘揭牌儀式」，啟動邁向創校百周年的倒數時刻，倒數鐘由宜蘭大學校友總會捐資設立，即刻起每天倒數，陪伴師生與校友共同迎接115年5月12日的百年校慶重要時刻。

百年校慶倒數鐘位於宜蘭大學戶外小劇場舞台，下午的揭牌儀式在宜大勁舞社充滿青春活力的開場表演中揭開序幕，象徵承先啟後、迎向未來的蓬勃能量；接著由校長陳威戎、校友總會理事長陳俊雄、校務顧問陳淑暖、傑出校友聯誼會陳正宏會長等人完成揭牌儀式，在全場共同倒數下，百年校慶倒數鐘正式啟動。

「倒數鐘」由國立宜蘭大學校友總會捐資設立，展現校友對母校深厚的情感與支持，它不僅記錄著校慶倒數的每一天，更將百年校慶精神融入校園日常，陪伴師生與校友共同迎接明年5月12日的百年校慶。

校友總會理事長陳俊雄指出，倒數鐘象徵的不只是時間的推進，更代表校友與母校之間緊密不斷的連結，期盼透過百年校慶倒數鐘，凝聚更多校友力量，與母校攜手共創百年榮景。

校長陳威戎表示，宜大百年不僅是回顧歷史的里程碑，更是展望未來的契機，宜大將持續以永續發展、跨域創新與社會責任為核心，深化在地連結、拓展國際視野，朝向具影響力的綠色綜合大學邁進；接下來會有一系列百年校慶相關活動，邀請校友、師生與社會各界參與，共同見證宜大百年傳承、開啟下一個百年新世紀。

國立宜蘭大學校長陳威戎期許以百年為新起點，持續推動永續發展與跨域創新。圖／宜大提供
國立宜蘭大學校長陳威戎期許以百年為新起點，持續推動永續發展與跨域創新。圖／宜大提供
國立宜蘭大學校友總會捐贈「百年校慶倒數鐘」， 理事長陳俊雄表達校友對母校的深厚情誼，並祝福宜大再創百年新局。圖／宜大提供
國立宜蘭大學校友總會捐贈「百年校慶倒數鐘」， 理事長陳俊雄表達校友對母校的深厚情誼，並祝福宜大再創百年新局。圖／宜大提供
國立宜蘭大學勁舞社帶來熱力四射的演出，為百年校慶倒數鐘的揭牌儀式，增添蓬勃朝氣。圖／宜大提供
國立宜蘭大學勁舞社帶來熱力四射的演出，為百年校慶倒數鐘的揭牌儀式，增添蓬勃朝氣。圖／宜大提供
國立宜蘭大學勁舞社帶來熱力四射的演出，為百年校慶倒數鐘的揭牌儀式，增添蓬勃朝氣。圖／宜大提供
國立宜蘭大學勁舞社帶來熱力四射的演出，為百年校慶倒數鐘的揭牌儀式，增添蓬勃朝氣。圖／宜大提供

宜蘭大學

