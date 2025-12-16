快訊

教育部攜台科大推動台越人才基地 NVIDIA、台積電簽約合作

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
日前台科大校長顏家鈺（右）與越南國家創新中心主任Vũ Quốc Huy簽署合作備忘錄，推動越南學生到台灣就讀新型專班、規劃雙聯學位、學術交流、海外科研等專業活動。圖／台科大提供
日前台科大校長顏家鈺（右）與越南國家創新中心主任Vũ Quốc Huy簽署合作備忘錄，推動越南學生到台灣就讀新型專班、規劃雙聯學位、學術交流、海外科研等專業活動。圖／台科大提供

教育部於2024年起推動國際產業人才教育專班（即新型專班），擴大招收STEM、金融、半導體等領域的國際學生來台就讀並留台就業。台灣科技大學受教育部委託擔任「台灣-越南國際人才循環基地」總召學校，負責跨校協調、招生推廣及在地合作，串接教育與產業資源。目前台越基地已與150家企業簽約合作，包含台積電、NVIDIA等知名企業，盼能協助台灣建立跨國人才供應鏈。

台科大校長顏家鈺表示，透過台越基地的推動與政府支持，台科大得以進一步連結越南頂尖大學，協助台灣企業直接從校園端進行選才與育才。尤其現在許多台商持續在越南擴廠布局，新型專班所培育的學生不僅具備在台灣企業實習與工作經驗，也有潛力接受台灣企業延攬，成為未來外派越南或投入在地台商體系的重要人才。

台越基地計畫主持人、台科大副產學長楊朝龍表示，為提升新型專班的報名意願與註冊率，已規畫多項配套措施。除了招生及宣傳推廣外，台越基地也著重學生實際就讀與後續發展的銜接，協助學生提前了解企業職務內容，並持續強化線上與實體華語課程。楊朝龍比喻，若美國長春藤聯盟開設讓台灣學生赴美、並可留在當地工作的專班，勢必吸引大量學生報名，而新型專班對越南學生的吸引力正是如此。

台科大指出，學校越南學位生為境外生比例中第二多，在此次擔任總召學校後，即與明新、龍華、崑山科大等夥伴共同推動招生宣傳、提供免費華語課程與企業媒合等工作。目前簽約合作、參與開班招收越南學生的企業約有150家，產業涵蓋半導體、資通訊、電子、智慧製造及材料等領域，包括NVIDIA、台積電、日月光、聯發科、美光等知名企業。

台科大表示，台越基地不僅強化台灣在越南的教育合作與海外招生布局，也在產業轉型與人才需求加劇的背景下，協助台灣建立跨國人才供應鏈。台科大未來將持續協助教育部，與國內外合作夥伴協力推進專班招生、華語教學等，同時協助企業建立多元穩定的人才來源，為台灣打造更具延續性的國際人才循環模式。

