台中教大智慧師培聯盟 奪QS全球教學創新大獎銅牌

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中教育大學智慧教育師資培育聯盟在全球約1600件申請案中脫穎而出，榮獲2025年QS全球教學創新大獎(Reimagine Education)「教育合作卓越」組銅牌獎。圖／台中教育大學提供
台中教育大學智慧教育師資培育聯盟在全球約1600件申請案中脫穎而出，榮獲2025年QS全球教學創新大獎(Reimagine Education)「教育合作卓越」組銅牌獎。該大獎被譽為「全球教育界的奧斯卡獎」，台中教大所推動的智慧教育師培聯盟能獲獎，顯示此聯盟的合作創新經驗已成為一個新典範，也展現台灣師資培育合作模式的國際可見度。

維也納大學教授Kern擔任此次評審時提到，台中教大推動的智慧教育師資培育聯盟獲獎原因，是因為台中教大團隊有效建立起大學端、地方教育局處與中小學間所建構的協作架構，具備清楚分工與可持續運作的特性，是本屆具有代表性的合作案例之一。

聯合國教科文組織去年已發布教師與學生「AI素養框架」，AI教育已成為全球教育重點，台中教育大學聯合30所師資培育大學、22縣市教育局處與全台近50所AI專業發展中小學，成立智慧教育師培聯盟來提升我國師培教育進行AI轉型，師培課程導入AI，進而增進職前教師的AI教學能力。

領導聯盟的台中教育大學校長郭伯臣表示，聯盟在短暫１年多時間，建立起台灣師培教育導入人工智慧的整體架構與跨層級協作方式，開創跨校課程研發，推動臨床場域示範與驗證，進行教師專業社群運作，整合AI教學案例等方式，讓台灣AI師資培育的發展快速推進。

