台中教大智慧師培聯盟 奪QS全球教學創新大獎銅牌
台中教育大學智慧教育師資培育聯盟在全球約1600件申請案中脫穎而出，榮獲2025年QS全球教學創新大獎(Reimagine Education)「教育合作卓越」組銅牌獎。該大獎被譽為「全球教育界的奧斯卡獎」，台中教大所推動的智慧教育師培聯盟能獲獎，顯示此聯盟的合作創新經驗已成為一個新典範，也展現台灣師資培育合作模式的國際可見度。
維也納大學教授Kern擔任此次評審時提到，台中教大推動的智慧教育師資培育聯盟獲獎原因，是因為台中教大團隊有效建立起大學端、地方教育局處與中小學間所建構的協作架構，具備清楚分工與可持續運作的特性，是本屆具有代表性的合作案例之一。
聯合國教科文組織去年已發布教師與學生「AI素養框架」，AI教育已成為全球教育重點，台中教育大學聯合30所師資培育大學、22縣市教育局處與全台近50所AI專業發展中小學，成立智慧教育師培聯盟來提升我國師培教育進行AI轉型，師培課程導入AI，進而增進職前教師的AI教學能力。
領導聯盟的台中教育大學校長郭伯臣表示，聯盟在短暫１年多時間，建立起台灣師培教育導入人工智慧的整體架構與跨層級協作方式，開創跨校課程研發，推動臨床場域示範與驗證，進行教師專業社群運作，整合AI教學案例等方式，讓台灣AI師資培育的發展快速推進。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言