台英碩士雙聯學位首例 中山與倫敦大學亞非學院簽約

中央社／ 倫敦15日專電

中山大學倫敦大學亞非學院（SOAS）今天台灣、英國兩地連線，正式簽約啟動台英之間第一個碩士雙聯學位學程，雙方將聯合規劃課程、聯合授課、聯合指導碩士生研究、聯合招生，訂明年9月新學年度開始入學。

這項學程以「全球公民權」為研究和教學領域。按規劃，與常見的雙聯學位運作模式不同，中山大學與SOAS將「共同辦學」；雙方共同開發、且招生對象不限台灣或英國籍學生的「全球公民權雙聯碩士課程專班」，標誌台灣與英國的高等教育合作進入新一階段。

這項合作計畫獲台、英雙方政府支持。SOAS校長哈比（Adam Habib）今天接受中央社採訪時說，SOAS與台灣有長久的合作關係，例如SOAS的台灣研究中心有超過20年歷史。新的碩士雙聯學位學程以「全球公民權」為主題，其核心內涵就是如何凝聚世界不同群體。

哈比提到，當今世界日益極化，只有群策群力，才有可能有效應對時代挑戰，這就是「全球公民權」的主要關切。SOAS雖位於倫敦，但放眼亞洲、非洲、中東，向來是不同人群、國家和智識傳統之間的橋樑，而這也是SOAS獨到之處。

綜合SOAS與中山大學提供的資訊，全球公民權雙聯碩士學程（MA in Global Citizenship, joint degree）為期一年，由SOAS的人類學、媒體與性別研究學院（School of Anthropology, Media and Gender）和中山大學的社會科學院共同開發，學生將接受台、英雙邊教授共同指導，學費則是所有學生「均一價」。

中山大學將提供名額總計多達18個的全額及非全額獎學金。在長達一年的課程期間，上、下學期課程將分別在中山大學和SOAS進行。課程將側重跨文化、跨國界理解和多元視角分析，促進學生應對複雜全球議題與開展全球合作的能力，招生對象涵蓋大學畢業生，以及不同專業領域的在職人士。

今天SOAS與中山大學正式簽約前，雙方舉行會議，回顧自今年1月以來的磋商過程並展望未來。會議在SOAS實體舉行；台灣方面，中山大學校長李志鵬和教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟等人線上出席。

駐英國代表姚金祥在倫敦出席會議時致詞提到，「教育」一向是台英關係重要基石，台灣和英國在教育領域有深刻連結，台灣有許多不同領域的傑出人士都曾受益於英國具世界一流水準的高等教育，而目前在英國攻讀學位的台灣人已有超過4000人的規模。

姚金祥說，今天簽署的台英第一個碩士雙聯學位協議，其意義不僅是一份文件，更是開啟台英高等教育合作新篇章，可望為台英未來更多的高等教育合作樹立典範。

近年台灣赴英留學人數穩定成長。英國高等教育統計局（HESA）資料顯示，在2021至2022學年度，英國各大學院校的台灣學生人數為3695人；2022至2023學年度為4210人；來到2023至2024學年度，人數為4380人。

英國 中山大學 倫敦

