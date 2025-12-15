快訊

解開兩大疾病分子黑盒子 中正大學蔡少正榮獲李天德醫藥科技獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起國家衞生研究院院長司徒惠康、蔡少正、永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕博士。圖／中正大學提供
左起國家衞生研究院院長司徒惠康、蔡少正、永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕博士。圖／中正大學提供

中正大學校長蔡少正博士，日前榮獲第21屆李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」，以深耕30年的基礎研究成果，成功解開子宮內膜異位症與胰臟癌兩大疾病的分子機制黑盒子，獲評審高度肯定。其研究橫跨良性與惡性疾病，從臨床問題出發，揭示缺氧、表觀遺傳與癌化關鍵路徑，並轉化為具臨床潛力的診斷與治療方向，展現台灣醫藥科技研究的重要突破。

評審指出，蔡少正的研究橫跨良性與惡性疾病，具備國際罕見的整合視野。在婦女健康領域，他是國際知名的子宮內膜異位症研究權威，率先揭示缺氧環境與表觀遺傳調控在疾病形成中的關鍵角色，並證實其分子機制與癌細胞轉移高度相似，為長期困擾女性的頑疾開啟新的治療方向與研究靶點；在癌症研究方面，團隊近期針對被稱為「癌王」的胰臟癌提出重大發現，證實「雙特異性去磷酸酶-2（DUSP2）」的缺失，是癌細胞得以逃避衰老、轉為高度惡性的關鍵因素，為未來診斷與治療策略提供重要依據。

蔡少正長年致力於「精準轉譯研究」，研究模式從臨床檢體出發，回到實驗室釐清分子機制，再將研究成果回饋臨床應用，發展可實際使用的診斷標記或藥物策略，不僅深化疾病生物學的理解，也為精準醫療與醫藥創新奠定科學基礎。

在頒獎典禮上，蔡少正將這份榮耀歸功於研究團隊的共同努力。他表示，科學研究是一條漫長且充滿挑戰的道路，這座獎項是對實驗室所有博碩士學生、研究助理與臨床合作醫師最直接的肯定，沒有團隊日以繼夜的投入，研究成果無法實現。他強調，從基礎醫學走向臨床應用，是科學家不變的初衷，所有研究的核心目的，都是為臨床上仍難以治癒的疾病尋找新的希望。

中正大學表示，李天德醫藥科技獎向來重視學術深度與實務應用並進，蔡少正的獲獎正是最佳示範。學校未來將以此為契機，持續推動跨領域生醫研究，培育具備創新思維與實作能力的頂尖人才，為台灣醫藥科技與人類健康福祉貢獻更多力量。

中正大學校長蔡少獲頒第21屆「李天德卓越醫藥科技獎」合影。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少獲頒第21屆「李天德卓越醫藥科技獎」合影。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正成功解開子宮內膜異位症與胰臟癌兩大疾病的分子機制黑盒子，獲頒第21屆「李天德卓越醫藥科技獎」。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正成功解開子宮內膜異位症與胰臟癌兩大疾病的分子機制黑盒子，獲頒第21屆「李天德卓越醫藥科技獎」。圖／中正大學提供

0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病遭炎上！逢甲女學生道歉：犯嚴重錯誤

逢甲大學行銷系學生於11/23日在店家二樓舉辦活動，認為其活動熱度能讓一樓炸雞店生意變好，要求抽取20％營業收，店家老闆拒絕後，卻被學生PO上網「公審」，造成炎上。事後，自稱「ESC專題組長」的人發文表達對老闆和店家的歉意，老闆也曬出學生們的道歉訊息，表示「人生不就是不經一事不長一智」，希望未來大家都歲月靜好。

解開兩大疾病分子黑盒子 中正大學蔡少正榮獲李天德醫藥科技獎

中正大學校長蔡少正博士，日前榮獲第21屆李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」，以深耕30年的基礎研究成果，成功解開子宮內膜...

二氧化碳變黃金 中山大學創新光觸媒技術助減碳

二氧化碳轉化能源再突破！中山大學光電工程學系副教授李炫錫研究團隊研發新型光觸媒技術，精確調控合成出Z型異質結構，可高效將...

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

衛福部為補偏鄉人力而擴大公費生名額，引發多校爭設學士後醫學系，當此種短期人力增額計畫結束，在1300總量控管不變之下，既成事實的校系師生何去何從？且已牽動師資負荷、教學倫理與附醫擴張競賽。台大教授更直言，許多醫院在搶住院醫師（PGY），但主治醫師矇眼賺錢，把學生當廉價勞工，根本無心教學。

清大攜手企業推「頑箭動動」培訓種子教師 首波鎖定國小課後社團推廣

為響應甫成立運動部倡議的「競技運動全民化」政策，清華大學運動事業及政策中心結合專門製作各種弓箭器材的保聯企業，推出「頑箭...

靜宜全球校友齊聚母校迎向70周年 畢業多年校友說溫馨感動

靜宜大學校友服務與社會連結中心與校友總會舉辦「2025靜宜大學全球校友回娘家」活動，邀請各地校友重返母校；昨透過祈福禮、...

