解開兩大疾病分子黑盒子 中正大學蔡少正榮獲李天德醫藥科技獎

中正大學校長蔡少正博士，日前榮獲第21屆李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」，以深耕30年的基礎研究成果，成功解開子宮內膜異位症與胰臟癌兩大疾病的分子機制黑盒子，獲評審高度肯定。其研究橫跨良性與惡性疾病，從臨床問題出發，揭示缺氧、表觀遺傳與癌化關鍵路徑，並轉化為具臨床潛力的診斷與治療方向，展現台灣醫藥科技研究的重要突破。

評審指出，蔡少正的研究橫跨良性與惡性疾病，具備國際罕見的整合視野。在婦女健康領域，他是國際知名的子宮內膜異位症研究權威，率先揭示缺氧環境與表觀遺傳調控在疾病形成中的關鍵角色，並證實其分子機制與癌細胞轉移高度相似，為長期困擾女性的頑疾開啟新的治療方向與研究靶點；在癌症研究方面，團隊近期針對被稱為「癌王」的胰臟癌提出重大發現，證實「雙特異性去磷酸酶-2（DUSP2）」的缺失，是癌細胞得以逃避衰老、轉為高度惡性的關鍵因素，為未來診斷與治療策略提供重要依據。

蔡少正長年致力於「精準轉譯研究」，研究模式從臨床檢體出發，回到實驗室釐清分子機制，再將研究成果回饋臨床應用，發展可實際使用的診斷標記或藥物策略，不僅深化疾病生物學的理解，也為精準醫療與醫藥創新奠定科學基礎。

在頒獎典禮上，蔡少正將這份榮耀歸功於研究團隊的共同努力。他表示，科學研究是一條漫長且充滿挑戰的道路，這座獎項是對實驗室所有博碩士學生、研究助理與臨床合作醫師最直接的肯定，沒有團隊日以繼夜的投入，研究成果無法實現。他強調，從基礎醫學走向臨床應用，是科學家不變的初衷，所有研究的核心目的，都是為臨床上仍難以治癒的疾病尋找新的希望。

中正大學表示，李天德醫藥科技獎向來重視學術深度與實務應用並進，蔡少正的獲獎正是最佳示範。學校未來將以此為契機，持續推動跨領域生醫研究，培育具備創新思維與實作能力的頂尖人才，為台灣醫藥科技與人類健康福祉貢獻更多力量。 中正大學校長蔡少獲頒第21屆「李天德卓越醫藥科技獎」合影。圖／中正大學提供 中正大學校長蔡少正成功解開子宮內膜異位症與胰臟癌兩大疾病的分子機制黑盒子，獲頒第21屆「李天德卓越醫藥科技獎」。圖／中正大學提供

