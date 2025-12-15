快訊

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

搭機遇行動電源自燃起火怎辦？專家曝溫度控制「唯一指定」用它

0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病遭炎上！逢甲女學生道歉：犯嚴重錯誤

聯合新聞網／ 綜合報導
逢甲大學行銷系學生舉辦活動，對炸雞店提出抽取20％營收的要求，遭到輿論砲轟。 示意圖／Ingimage
逢甲大學行銷系學生舉辦活動，對炸雞店提出抽取20％營收的要求，遭到輿論砲轟。 示意圖／Ingimage

逢甲大學行銷系學生日前在店家二樓舉辦活動，認為其活動熱度能讓一樓炸雞店生意變好，因此對店家提議抽成20％，老闆拒絕後，卻被學生PO上網「公審」，反而引發輿論砲轟。事後，自稱「ESC專題組長」的人發文向店家致歉，老闆也曬出收到的道歉訊息，表示「人生不就是不經一事不長一智」，希望未來大家都歲月靜好。

逢甲大學行銷系學生於11月23日包下餐酒館「榕之島」的二樓舉辦活動，活動時間為晚上21點至凌晨3點，因認為參與活動的人會「路過」一樓的炸雞店，並帶動其店生意，於是向炸雞店老闆提出合作，希望能從參與者消費中抽20%的營收，卻被老闆直接拒絕。

一名當事女學生氣得在Threads發文，表示他們已經派出最有禮貌的兩位同學跟老闆談，結果老闆態度很差，瘋狂跳針「像沒打過狂犬疫苗」，並指出老闆平常名聲就不好。對此，網友們紛紛指責學生的行為，認為他們「用歪理空手套白狼，還搞得自己很委屈」、「這不是在收保護費嗎」，此文被「炎上」後已刪除。

批評學生的言論在網路上發酵後，一名自稱「ESC專題的組長」於Threads發文，表達對炸雞店與老闆最深的歉意，他們已經撤下了學生偏激的貼文，團隊也在積極討論如何善後，目前已與老闆取得聯繫，希望親自道歉。此事件也讓他們深刻反省，籌辦活動時經驗不足導致思慮不周，造成了傷害，他們會更加謹慎，並負責任地處理，最後再度向店家致歉。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

逢甲大學則發布聲明，指出學生已經正式跟店家致歉了，肯定學生勇於負責的態度，未來會強化學生社會參與的素養，並感謝各界的關心。

炸雞店老闆也在Threads分享學生道歉的訊息，訊息中的道歉者正是當初發文攻擊他的女學生，她對影響店家信譽、指責店家和發布誤導內容向老闆道歉，坦言犯下「嚴重錯誤」，並承諾會承擔相應後果，並希望當面致歉反省。老闆在貼文中說：「其實人生不就是，不經一事不長ㄧ智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」，不過隨後也在留言處酸道：「罵人的文筆都沒這麼好了，怎麼可能道歉會有這文筆」，似暗指道歉文可能是由AI生成。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

逢甲大學 老闆 大學生

延伸閱讀

強迫行銷？逢甲行銷系「0成本抽成」炸雞店被炎上，給所有創作者最殘酷也最必要的提醒

家長愛貼小孩成績單分享喜悅 醫揭恐怖風險：拼出精準詐騙

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

父親驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了

相關新聞

0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病遭炎上！逢甲女學生道歉：犯嚴重錯誤

逢甲大學行銷系學生於11/23日在店家二樓舉辦活動，認為其活動熱度能讓一樓炸雞店生意變好，要求抽取20％營業收，店家老闆拒絕後，卻被學生PO上網「公審」，造成炎上。事後，自稱「ESC專題組長」的人發文表達對老闆和店家的歉意，老闆也曬出學生們的道歉訊息，表示「人生不就是不經一事不長一智」，希望未來大家都歲月靜好。

解開兩大疾病分子黑盒子 中正大學蔡少正榮獲李天德醫藥科技獎

中正大學校長蔡少正博士，日前榮獲第21屆李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」，以深耕30年的基礎研究成果，成功解開子宮內膜...

二氧化碳變黃金 中山大學創新光觸媒技術助減碳

二氧化碳轉化能源再突破！中山大學光電工程學系副教授李炫錫研究團隊研發新型光觸媒技術，精確調控合成出Z型異質結構，可高效將...

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

衛福部為補偏鄉人力而擴大公費生名額，引發多校爭設學士後醫學系，當此種短期人力增額計畫結束，在1300總量控管不變之下，既成事實的校系師生何去何從？且已牽動師資負荷、教學倫理與附醫擴張競賽。台大教授更直言，許多醫院在搶住院醫師（PGY），但主治醫師矇眼賺錢，把學生當廉價勞工，根本無心教學。

清大攜手企業推「頑箭動動」培訓種子教師 首波鎖定國小課後社團推廣

為響應甫成立運動部倡議的「競技運動全民化」政策，清華大學運動事業及政策中心結合專門製作各種弓箭器材的保聯企業，推出「頑箭...

靜宜全球校友齊聚母校迎向70周年 畢業多年校友說溫馨感動

靜宜大學校友服務與社會連結中心與校友總會舉辦「2025靜宜大學全球校友回娘家」活動，邀請各地校友重返母校；昨透過祈福禮、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。