0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病遭炎上！逢甲女學生道歉：犯嚴重錯誤

逢甲大學行銷系學生日前在店家二樓舉辦活動，認為其活動熱度能讓一樓炸雞店生意變好，因此對店家提議抽成20％，老闆拒絕後，卻被學生PO上網「公審」，反而引發輿論砲轟。事後，自稱「ESC專題組長」的人發文向店家致歉，老闆也曬出收到的道歉訊息，表示「人生不就是不經一事不長一智」，希望未來大家都歲月靜好。

逢甲大學行銷系學生於11月23日包下餐酒館「榕之島」的二樓舉辦活動，活動時間為晚上21點至凌晨3點，因認為參與活動的人會「路過」一樓的炸雞店，並帶動其店生意，於是向炸雞店老闆提出合作，希望能從參與者消費中抽20%的營收，卻被老闆直接拒絕。

一名當事女學生氣得在Threads發文，表示他們已經派出最有禮貌的兩位同學跟老闆談，結果老闆態度很差，瘋狂跳針「像沒打過狂犬疫苗」，並指出老闆平常名聲就不好。對此，網友們紛紛指責學生的行為，認為他們「用歪理空手套白狼，還搞得自己很委屈」、「這不是在收保護費嗎」，此文被「炎上」後已刪除。

批評學生的言論在網路上發酵後，一名自稱「ESC專題的組長」於Threads發文，表達對炸雞店與老闆最深的歉意，他們已經撤下了學生偏激的貼文，團隊也在積極討論如何善後，目前已與老闆取得聯繫，希望親自道歉。此事件也讓他們深刻反省，籌辦活動時經驗不足導致思慮不周，造成了傷害，他們會更加謹慎，並負責任地處理，最後再度向店家致歉。

逢甲大學則發布聲明，指出學生已經正式跟店家致歉了，肯定學生勇於負責的態度，未來會強化學生社會參與的素養，並感謝各界的關心。

炸雞店老闆也在Threads分享學生道歉的訊息，訊息中的道歉者正是當初發文攻擊他的女學生，她對影響店家信譽、指責店家和發布誤導內容向老闆道歉，坦言犯下「嚴重錯誤」，並承諾會承擔相應後果，並希望當面致歉反省。老闆在貼文中說：「其實人生不就是，不經一事不長ㄧ智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」，不過隨後也在留言處酸道：「罵人的文筆都沒這麼好了，怎麼可能道歉會有這文筆」，似暗指道歉文可能是由AI生成。

商品推薦