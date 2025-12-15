0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病遭炎上！逢甲女學生道歉：犯嚴重錯誤
逢甲大學行銷系學生日前在店家二樓舉辦活動，認為其活動熱度能讓一樓炸雞店生意變好，因此對店家提議抽成20％，老闆拒絕後，卻被學生PO上網「公審」，反而引發輿論砲轟。事後，自稱「ESC專題組長」的人發文向店家致歉，老闆也曬出收到的道歉訊息，表示「人生不就是不經一事不長一智」，希望未來大家都歲月靜好。
逢甲大學行銷系學生於11月23日包下餐酒館「榕之島」的二樓舉辦活動，活動時間為晚上21點至凌晨3點，因認為參與活動的人會「路過」一樓的炸雞店，並帶動其店生意，於是向炸雞店老闆提出合作，希望能從參與者消費中抽20%的營收，卻被老闆直接拒絕。
一名當事女學生氣得在Threads發文，表示他們已經派出最有禮貌的兩位同學跟老闆談，結果老闆態度很差，瘋狂跳針「像沒打過狂犬疫苗」，並指出老闆平常名聲就不好。對此，網友們紛紛指責學生的行為，認為他們「用歪理空手套白狼，還搞得自己很委屈」、「這不是在收保護費嗎」，此文被「炎上」後已刪除。
批評學生的言論在網路上發酵後，一名自稱「ESC專題的組長」於Threads發文，表達對炸雞店與老闆最深的歉意，他們已經撤下了學生偏激的貼文，團隊也在積極討論如何善後，目前已與老闆取得聯繫，希望親自道歉。此事件也讓他們深刻反省，籌辦活動時經驗不足導致思慮不周，造成了傷害，他們會更加謹慎，並負責任地處理，最後再度向店家致歉。
逢甲大學則發布聲明，指出學生已經正式跟店家致歉了，肯定學生勇於負責的態度，未來會強化學生社會參與的素養，並感謝各界的關心。
炸雞店老闆也在Threads分享學生道歉的訊息，訊息中的道歉者正是當初發文攻擊他的女學生，她對影響店家信譽、指責店家和發布誤導內容向老闆道歉，坦言犯下「嚴重錯誤」，並承諾會承擔相應後果，並希望當面致歉反省。老闆在貼文中說：「其實人生不就是，不經一事不長ㄧ智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」，不過隨後也在留言處酸道：「罵人的文筆都沒這麼好了，怎麼可能道歉會有這文筆」，似暗指道歉文可能是由AI生成。
▪醫科、電資才吃香?網好奇大學該讀什麼科 一票人點「它」：未來最快樂
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
▪憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言