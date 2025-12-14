清大攜手企業推「頑箭動動」培訓種子教師 首波鎖定國小課後社團推廣

為響應甫成立運動部倡議的「競技運動全民化」政策，清華大學運動事業及政策中心結合專門製作各種弓箭器材的保聯企業，推出「頑箭動動」，強調趣味性及體能遊戲。為此，清大運動事業及政策中心於這兩天辦理種子教師培訓營為明年的射箭推廣工作進行準備。

負責培訓事務的清大運動事業及政策中心主任黃煜指出，為鼓勵學童參與「頑箭動動」，清大團隊規畫以「小學課後社團」作為首波推廣重點，透過規律參與的型態，協助孩童養成運動習慣，同時提升從事射箭運動的先備基礎。

此外，協助頑箭動動系統開發及維護的的保聯企業亦將提供器材給予願意開設課後社團的學校，作為社團學員訓練與活動使用。若新竹縣市各所國小願意共同參與推廣，可以與清大運動事業及政策中心聯繫，聯繫電話：0910245687。

黃煜指出，「頑箭動動」有三大特色，包括多元放箭姿勢與動、靜態目標；對戰中需兼顧觀察與快速移動；並融合漆彈與躲避球規則，強調團隊合作與默契。相較競技射箭，「頑箭動動」結合專注力訓練與大量肢體活動，能彌補孩童沉迷3C、運動量不足的問題，並透過團隊對戰培養人際互動與合作能力，對少子化時代的孩童更具多元教育價值。對戰型態影片如下: https://youtu.be/5Eyztln7zEI。

本次培訓學員多為新竹地區培育的年輕射箭選手，就讀清華大學與元培醫事科大，具備扎實基礎與亮眼賽績，包括杜詩葦在2022年大專運動會奪金銅各一、蘇筱斐與蘇芯羽姊妹於2023年全運會摘銅，林嘉妤也在去年大專運動會勇奪金牌。

本次培訓邀請奧運銅牌得主袁叔琪與林詩嘉分享經驗，兩人分別於2004年雅典與2016年里約奧運奪牌，並寫下射箭重要里程碑，現皆在新竹投入教練工作。圖／清大提供 鼓勵學童參與「頑箭動動」，清大團隊規畫以「小學課後社團」作為首波推廣重點。圖／清大提供 清大運動事業及政策中心於這兩天辦理種子教師培訓營為明年的射箭推廣工作進行準備。圖／清大提供

