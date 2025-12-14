快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

靜宜全球校友齊聚母校迎向70周年 畢業多年校友說溫馨感動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學進行值年校友表揚，象徵靜宜人與母校之間歷久彌新的深厚情感。圖／靜宜大學提供
靜宜大學進行值年校友表揚，象徵靜宜人與母校之間歷久彌新的深厚情感。圖／靜宜大學提供

靜宜大學校友服務與社會連結中心與校友總會舉辦「2025靜宜大學全球校友回娘家」活動，邀請各地校友重返母校；昨透過祈福禮、值年校友表揚、會員大會、餐敘聯誼、園遊會及校園巡禮等多項活動，回顧在校時光；今年是靜宜創校69周年，校方藉由全球校友回娘家，提前凝聚迎向70周年校慶的情誼與向心力。

典禮由靜宜大學校牧楊安仁神父主持祈福禮揭開序幕，為在場師長與校友獻上祝福；今年畢業滿50年以上校友共有9位返校參加。

靜宜董事會董事、主顧修女會馬玉潔修女也到場代表董事會向校友致上誠摯問候與感謝，期盼校友持續與母校同行，讓靜宜精神傳承不息。

校長林思伶指出，靜宜大學在2025年《泰晤士高等教育世界大學影響力排名》中表現亮眼，在「優質教育」（SDG4）與「減少不平等」（SDG10）並列全台第一；「永續城市與社區」（SDG11）名列全球第28名、全台第二，展現學校在永續教育與國際發展上的成果。

靜宜校友總會理事長沈宜玲說，透過全球校友回娘家活動，讓來自各地的校友齊聚母校，展現靜宜人團結向心的力量。她感謝師長一路以來的支持，及校友總會理監事、顧問團與各分區校友會、系友會的共同投入，讓校友與母校之間始終保持緊密連結。

多位畢業滿50年以上的資深校友回到靜宜回憶在校求學點滴。畢業已56年、第一屆化學系校友、現任高雄大榮中學董事會顧問的李錦姬表示，重返母校看見校園持續成長，她很感動；與師長、同學再次齊聚一堂，深刻感受到校友情誼的珍貴。

深耕醫療營養領域的2025靜宜傑出校友、現任國立成功大學醫學院附設醫院營養部主任郭素娥分享，回到校園見到多位師長，勾起在靜宜求學時的美好回憶。

活動中表揚「心心相印校友」，包括夫妻校友、親子校友與手足校友，展現靜宜世代相傳的情感連結；召開校友總會會員大會，進一步凝聚校友向心力。靜宜校方邀請所有校友，明年一起回母校迎接靜宜大學70周年校慶。

靜宜各區及海外校友會理事長等與會，象徵靜宜校友遍布各地、彼此串聯的深厚情誼。圖／靜宜大學提供
靜宜各區及海外校友會理事長等與會，象徵靜宜校友遍布各地、彼此串聯的深厚情誼。圖／靜宜大學提供
靜宜全球校友齊聚母校迎向第70周年，情誼跨越世代，凝聚校友向心力。圖／靜宜大學提供
靜宜全球校友齊聚母校迎向第70周年，情誼跨越世代，凝聚校友向心力。圖／靜宜大學提供
靜宜校友總會期盼持續號召更多校友回娘家，凝聚校友情誼，攜手成為支持母校永續發展的重要後盾。圖／靜宜大學提供
靜宜校友總會期盼持續號召更多校友回娘家，凝聚校友情誼，攜手成為支持母校永續發展的重要後盾。圖／靜宜大學提供
靜宜大學進行值年校友表揚，今年畢業滿50年以上校友共有9位返校參與，象徵靜宜人與母校之間歷久彌新的深厚情感。圖／靜宜大學提供
靜宜大學進行值年校友表揚，今年畢業滿50年以上校友共有9位返校參與，象徵靜宜人與母校之間歷久彌新的深厚情感。圖／靜宜大學提供

回娘家 靜宜大學 校園

延伸閱讀

500國際學生參加中區境外生就業博覽會 靜宜助境外生留台就業

苗栗建國國中校慶千人舞精彩家長會請喝珍奶 縣長加碼雞排

出席大同、木柵國小校慶 蔣萬安：生生喝鮮奶將擴大至國中

接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

相關新聞

台大法醫所首次邀集台日專家 剖析「死後影像」實務應用

台灣大學醫學院法醫學研究所於2025年12月12日舉辦首屆「台日死後影像交流研討會」，這是台灣首次針對「死後影像」（Po...

當選暨大EMBA境外總裁班校友會理事長 陳怡同：擴大與他校交流

國立暨南大學EMBA境外總裁班近年吸引中部政商人士就讀，校友會前晚完成理事長改選，由陳怡同當選。他表示自己是站在學長姊的...

獲校務會議代表逾7成同意票 台大校長陳文章成功續任

國立台灣大學今天舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。台大稍早表示，陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，通過續任案，...

企業出題、學生解題 永續智慧創新黑客松競賽中山醫大決賽落幕

2025永續智慧創新黑客松競賽今天在中山醫學大學決賽，該項賽是由企業出題、學生解題，今年吸引417支隊伍報名，138隊殺...

靜宜全球校友齊聚母校迎向70周年 畢業多年校友說溫馨感動

靜宜大學校友服務與社會連結中心與校友總會舉辦「2025靜宜大學全球校友回娘家」活動，邀請各地校友重返母校；昨透過祈福禮、...

醫科之亂／波波醫破1300總額？硬背景加劇臨床訓練競爭

全台醫學系每年招生總量限縮1300名，仍有至少四所大學摩拳擦掌，還有大學五度闖關失敗。據掌握，相關單位部門已有共識1300名額不宜增加，新設醫學系很難破防。但醫界人士更憂心波波醫湧入，形同「外加人力」，「很有背景」的波波，更可能使PGY和熱門專科訓練競爭驟升。 當偏鄉醫師荒、師資不足與醫師出走交錯疊加，新設醫學系會成為體質孱弱的「嬰兒」？尚未被揭開的下一步會是更大的結構性震盪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。