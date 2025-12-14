當選暨大EMBA境外總裁班校友會理事長 陳怡同：擴大與他校交流

國立暨南大學EMBA境外總裁班近年吸引中部政商人士就讀，校友會前晚完成理事長改選，由陳怡同當選。他表示自己是站在學長姊的巨人肩膀上成長，當選要感覺歷任的理事長，未來會積極促進和他校的交流，進一步擴大校友會的影響力。

除了暨大副校長曾永平、國際長葉家瑜、管理學院院長鄭健雄、教授林欣美、柯冠成等師長出席，校友會創會理理事長葉俊麟、第二屆理事長李金池等人也都與會。陳怡同也邀請他曾就讀的彰化師範大學IMBA班的同學和企管系主任江家瑜等人參加。

在暨大副校長曾永平監交下，陳怡同由前理事長黃建堯手中接過印信，完成交接。他說，未來的責任重大，但有大家的支持，讓他和團隊有力量可以承接這個工作；沒有歷屆理事長帶領大家一步一步往前走，沒有辦法有今天的成就，「我們是站在巨人的肩膀上去看世界」也看到未來的每一步要走的路，會和團隊做好服務。

校友禾固營造董事長張啟章說，暨南大學EMBA境外總裁班最大的特色是每年要去4個境外地點上課，就讀的兩年內可以去8個地方參訪、交流和學習。非常感謝歷任的師長都能按排例如新加坡、中國大陸等知名大學交流和學習，讓他們增廣見聞和知識，擴大了人脈圈，也有助於自身企業的發展。

暨大師長林欣美等人受到學生們的簇擁，他們說，透過加入EMBA境外總裁班，大家培養了深厚的情誼。雖然畢業了，但是大家感情也更加深厚，祝福大家都能一起攜手同行，創造更好的未來。 國立暨南大學EMBA境外總裁班近年吸引中部政商人士就讀，校友會前晚完成理事長改選。記者黃寅／攝影 國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會前晚完成理事長改選，由陳怡同（左五）當選。記者黃寅／攝影 國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會前晚完成理事長改選，校友們齊聚一堂。記者黃寅／攝影 在暨南大學副校長曾永平（中）監交下，陳怡同（右）由前理事長黃建堯手中接過印信。記者黃寅／攝影

商品推薦