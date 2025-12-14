快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

聽新聞
0:00 / 0:00

當選暨大EMBA境外總裁班校友會理事長 陳怡同：擴大與他校交流

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會改選理事事，同時為張啟章（中）等校友慶生。記者黃寅／攝影
國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會改選理事事，同時為張啟章（中）等校友慶生。記者黃寅／攝影

國立暨南大學EMBA境外總裁班近年吸引中部政商人士就讀，校友會前晚完成理事長改選，由陳怡同當選。他表示自己是站在學長姊的巨人肩膀上成長，當選要感覺歷任的理事長，未來會積極促進和他校的交流，進一步擴大校友會的影響力。

除了暨大副校長曾永平、國際長葉家瑜、管理學院院長鄭健雄、教授林欣美、柯冠成等師長出席，校友會創會理理事長葉俊麟、第二屆理事長李金池等人也都與會。陳怡同也邀請他曾就讀的彰化師範大學IMBA班的同學和企管系主任江家瑜等人參加。

在暨大副校長曾永平監交下，陳怡同由前理事長黃建堯手中接過印信，完成交接。他說，未來的責任重大，但有大家的支持，讓他和團隊有力量可以承接這個工作；沒有歷屆理事長帶領大家一步一步往前走，沒有辦法有今天的成就，「我們是站在巨人的肩膀上去看世界」也看到未來的每一步要走的路，會和團隊做好服務。

校友禾固營造董事長張啟章說，暨南大學EMBA境外總裁班最大的特色是每年要去4個境外地點上課，就讀的兩年內可以去8個地方參訪、交流和學習。非常感謝歷任的師長都能按排例如新加坡、中國大陸等知名大學交流和學習，讓他們增廣見聞和知識，擴大了人脈圈，也有助於自身企業的發展。

暨大師長林欣美等人受到學生們的簇擁，他們說，透過加入EMBA境外總裁班，大家培養了深厚的情誼。雖然畢業了，但是大家感情也更加深厚，祝福大家都能一起攜手同行，創造更好的未來。

國立暨南大學EMBA境外總裁班近年吸引中部政商人士就讀，校友會前晚完成理事長改選。記者黃寅／攝影
國立暨南大學EMBA境外總裁班近年吸引中部政商人士就讀，校友會前晚完成理事長改選。記者黃寅／攝影
國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會前晚完成理事長改選，由陳怡同（左五）當選。記者黃寅／攝影
國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會前晚完成理事長改選，由陳怡同（左五）當選。記者黃寅／攝影
國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會前晚完成理事長改選，校友們齊聚一堂。記者黃寅／攝影
國立暨南大學EMBA境外總裁班校友會前晚完成理事長改選，校友們齊聚一堂。記者黃寅／攝影
在暨南大學副校長曾永平（中）監交下，陳怡同（右）由前理事長黃建堯手中接過印信。記者黃寅／攝影
在暨南大學副校長曾永平（中）監交下，陳怡同（右）由前理事長黃建堯手中接過印信。記者黃寅／攝影

理事長 暨大 EMBA

延伸閱讀

「風暴思維」作者黃兆璽：善意是對抗極端化時代的第一道防線

接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

台北市立大學130周年校慶 表揚北體院校友會捐款興學有功

相關新聞

台大法醫所首次邀集台日專家 剖析「死後影像」實務應用

台灣大學醫學院法醫學研究所於2025年12月12日舉辦首屆「台日死後影像交流研討會」，這是台灣首次針對「死後影像」（Po...

當選暨大EMBA境外總裁班校友會理事長 陳怡同：擴大與他校交流

國立暨南大學EMBA境外總裁班近年吸引中部政商人士就讀，校友會前晚完成理事長改選，由陳怡同當選。他表示自己是站在學長姊的...

獲校務會議代表逾7成同意票 台大校長陳文章成功續任

國立台灣大學今天舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。台大稍早表示，陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，通過續任案，...

企業出題、學生解題 永續智慧創新黑客松競賽中山醫大決賽落幕

2025永續智慧創新黑客松競賽今天在中山醫學大學決賽，該項賽是由企業出題、學生解題，今年吸引417支隊伍報名，138隊殺...

醫科之亂／波波醫破1300總額？硬背景加劇臨床訓練競爭

全台醫學系每年招生總量限縮1300名，仍有至少四所大學摩拳擦掌，還有大學五度闖關失敗。據掌握，相關單位部門已有共識1300名額不宜增加，新設醫學系很難破防。但醫界人士更憂心波波醫湧入，形同「外加人力」，「很有背景」的波波，更可能使PGY和熱門專科訓練競爭驟升。 當偏鄉醫師荒、師資不足與醫師出走交錯疊加，新設醫學系會成為體質孱弱的「嬰兒」？尚未被揭開的下一步會是更大的結構性震盪？

續任台大校長 陳文章：再募百億

台大昨舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，確定續任，下任任期將由二○二七年一月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。