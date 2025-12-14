台大法醫所首次邀集台日專家 剖析「死後影像」實務應用

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣大學醫學院法醫學研究所邀集日本東京大學、秋田大學及福井大學3位權威學者來台，與國內專家共同探討新技術在現代司法鑑識及醫院病患安全管理中的關鍵應用與發展。圖／台大提供
台灣大學醫學院法醫學研究所邀集日本東京大學、秋田大學及福井大學3位權威學者來台，與國內專家共同探討新技術在現代司法鑑識及醫院病患安全管理中的關鍵應用與發展。圖／台大提供

台灣大學醫學院法醫學研究所於2025年12月12日舉辦首屆「台日死後影像交流研討會」，這是台灣首次針對「死後影像」（Post-mortem Imaging）領域舉辦的國際級學術交流，邀集日本東京大學、秋田大學及福井大學3位權威學者來台，與國內專家共同探討這項新技術在現代司法鑑識及醫院病患安全管理中的關鍵應用與發展。

台大說明，「死後影像」是指運用電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等醫學影像技術，在不破壞遺體外觀的情況下進行全身影像檢查，以診斷體內的病變與損傷。此技術可輔助傳統解剖，作為判斷死因的客觀證據。

在研討會中，法醫師賴甫睿率先報告死後電腦斷層（PMCT）在台灣司法案件中的實務應用；醫師張晉誠分享死後影像與解剖病理的案例討論，探討影像如何輔助死因診斷；醫師張克平聚焦於死後電腦斷層在神經病理學及腦庫研究中的寶貴經驗；醫師張育瑄針對法庭科學溝通，闡述醫學法律繪圖在法庭視覺證據中的角色，展示如何將複雜的醫學影像轉化為清晰的視覺證物。

來自東京大學教授槇野陽介說明死後影像的基礎判讀邏輯，強調其對傳統解剖不可或缺的互補價值；秋田大學教授大谷真紀則展示牙科影像結合3D重建技術，如何在重大災難罹難者身分鑑識（DVI）中發揮關鍵作用。

另外，福井大學教授兵頭秀樹分享日本在死後影像教育訓練及建立國際準則的成果，並提到將死後影像檢查導入醫院流程的成功經驗。他指出，日本將死後影像納入醫院病患安全管理的一環，具體實踐「死後的影像診斷，是為了提升生者的醫療品質」之理念，此一將死後影像與臨床醫療品質結合的模式，為台灣未來的制度化發展提供重要借鏡。

主辦單位台大醫學院法醫學研究所所長翁德怡表示：「死後影像技術已成為全球司法調查與維護院內病患安全的重要工具，透過首度與日本專家的深度交流，將能促進台灣在制度化訓練、重大災難鑑識能力以及影像判讀品質上的全面提升。」

台大醫學院 醫師 日本

