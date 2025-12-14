聽新聞
永續黑客松 聯合報參與命題

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
二○二五永續智慧創新黑客松競賽昨舉行決賽，聯合報系今年首度參與企業命題，報系永續長羅國俊（左三）代表頒獎。記者陳敬丰／攝影
二○二五永續智慧創新黑客松競賽昨舉行決賽，吸引四一七支隊伍報名，其中一三八隊、五四八名學生闖進決賽。聯合報系今年首度參與企業命題，由永續工作室與新聞部命題，透過媒體影響力，強化永續創新概念與賽事能見度。

這項競賽由中山醫學大學等中部十一所大學共同舉辦，中山醫大表示，今年共有廿一家企業和非營利組織參與廿三個命題，以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，聚焦永續、智慧、創新、韌性，橫跨智慧醫療、健康管理大數據、永續品牌與公益行動等議題，鼓勵學生從社會需求出發，找到具有可行性的創新解方。

聯合報系今年首度參與命題，也是唯一參與命題的媒體。永續工作室提出「河好如初青年永續行動方案設計」，新聞部提出「鎖定社群好新聞，拒絕造假黑內容」，永續工作室永續長羅國俊、新聞部總編輯王茂臻擔任企業評審。

「河好如初」第一名被東海大學團隊抱走，主題是「瓶中信的流動故事」，透過線上的瓶中信概念，結合文化與科技，重新思考城市如何與溪流「河好如初」。隊長吳俊憲表示，首次在大型競賽奪冠非常開心，未來會與團隊繼續深化計畫，投入實際的城市文化修復行動。

「鎖定社群好新聞」第一名由隊伍「真相只有一個」獲得，該隊伍以新聞發布的時間軸梳理真相，透過「社群柯南」邀請民眾參與查證；團隊建議，聯合報可與大專院校合辦「柯南記者工作坊」，提供學生進入媒體實習的機會，建立人才庫，強化與Ｚ世代的連結。

