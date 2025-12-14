聽新聞
續任台大校長 陳文章：再募百億

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台大昨舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，確定續任，下任任期將由二○二七年一月八日至二○三一年一月七日止。

依據「台灣大學組織規程」規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意，現校務會議代表共一七二人，同意門檻為八十七票。昨日會議應出席總數一七二人，經出席代表一五三人，出席率達百分之八十八，陳文章共獲一二七票同意票、占比逾七成，通過續任案。

陳文章受訪時表示，開心可以獲得校務會議代表同意繼續擔任校長，另一方面責任亦加重，未來還有五年，讓台大繼續往前並在百歲之際為未來打下基礎，將是努力重點。

未來校務發展上，陳文章說，校本部館舍維護、新建工程，以及如徐州路校區、竹北校區規畫會陸續進行；台大也要做有影響力的國際研究，將與國際重點機構設立研究中心與實驗室，並由台大成立亞洲高等研究院，希望讓諾貝爾獎得主與國內院士、台大師生團隊一起合作。

陳文章也說，上任時設定要於台大百歲來臨之際募款百億，目前已經募得約八十八億元，加上政府補助，確實已逾百億，期許自己第二任也要募得一百億元。

另外，台大新月台近日爆發勞資爭議，昨高教工會與學生團體、員工赴行政大樓前抗議。陳文章說，已成立調查小組了解。

