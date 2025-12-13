台北大學15公尺耶誕樹點燈 串聯周邊社區迎佳節

國立台北大學今晚在新北市三峽校區舉辦耶誕點燈活動，全新15公尺高的耶誕樹正式亮燈，並串聯周邊的大學城社區同步點燈，燈海從校園延伸至學勤路，打造「北大耶誕城」。

國立台北大學今晚發布新聞表示，耶誕點燈儀式今晚在三峽校區中央草坪舉行，由台北大學與校友總會共同主辦，高達15公尺的耶誕樹是新北市三峽地區最高的耶誕地標。

校方表示，原有的耶誕樹造景鋼骨結構，因多年已老化，今年在校友募資支持全面汰換，象徵校友對母校的情感與世代傳承。校園人氣吉祥物「大北」現身與民眾互動合影，增添節慶歡樂氣氛。

校方說，會中邀請師生、校友、台北聯合大學系統各校貴賓、在地居民共同參加；同步串聯周邊的住宅社區響應點燈，燈海自校園一路延伸至學勤路，形塑以台北大學為核心的大學城意象，展現校園與社區緊密共榮。

校長林道通表示，耶誕點燈不只是節慶儀式，更是大學實踐社會責任的重要展現，透過校友資源挹注與社區參與，建立穩固的大學與地方互動網路。

校友總會理事長許明仁表示，耶誕點燈是台北大學年度重要盛事，全新的耶誕樹不僅凝聚校友對母校的心意，也象徵北大人送給三峽地區的一份祝福。 台北大學13日晚間在新北市三峽校區舉辦耶誕點燈活動，15公尺高的耶誕樹正式亮燈，由校長林道通（右5）等人共同主持點燈儀式。台北大學提供／中央社

