快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

「新月台」遭爆勞權爭議 台大校長：非管理同仁不得參與

中央社／ 台北13日電
台灣大學「新月台」出現職場霸凌爭議，引發工會和學生抗爭。圖／聯合報系資料照片
台灣大學「新月台」出現職場霸凌爭議，引發工會和學生抗爭。圖／聯合報系資料照片

台灣大學「新月台」出現職場霸凌爭議，引發工會和學生抗爭。台大校長陳文章今天表示，已明確告知非屬管理同仁的師長，不能參與「新月台」事務，後續處置則靜待調查結果。

高教工會和台大勞工社等多個社團代表從12月5日起接連舉辦陳抗活動，指台灣大學紀念品辦公室「新月台」出現違法大量解僱、職場霸凌。工會指責目標包含一名台大一級主管，本身在「新月台」沒有任何管理職務，卻經常插手經營事務，造成員工、打工學生身心壓力。

台灣大學校長陳文章今天在校務會議中，獲得超過7成同意票，成功續任校長。他會後接受媒體聯訪時重申，「新月台」目前有2人因牽涉法律問題被解僱，另有一人自願離職，其他員工都在任，並沒有出現「大量解僱」。

對於工會指責校內主管插手「新月台」經營事務，陳文章表示，是因紀念品設計與該名主管負責的業務有關，因此很有興趣和使命感。但陳文章已明確告訴該名主管，只要不是「新月台」的管理同仁，就不適合直接參與管理工作。

至於是否有職場霸凌？陳文章表示，校方基於保障勞工權益的立場，已於11月21日組成「職場不法侵害」調查小組，由律師、心理輔導師、人力資源專家和台大工會代表等正式立案調查。

陳文章強調，台大作為教育單位，有責任讓在校園服務的每一個人，都有個安定工作的地方。但他也說，不會只聽任一面的說法，希望各界靜待調查小組的結果。他承諾，如果員工有意願繼續在新月台餐廳工作，餐廳會以原模式再經營1年。

被問及進入第二任期後，會不會調動主管？陳文章說，目前還沒想到這些問題，也要考量相關主管的個人意願，他要再考慮一下。

台灣大學即將於117年滿一百週年，陳文章今天受訪時也表示，第一任期承諾的募款100億元，基本已經達成，今天成功續任校長，他希望第二個任期也能為台大募到100億元。

陳文章今天獲得校務會議代表127張同意票，達應出席總額的73.84%，成功通過續任，第二任期預計自116年1月8日到120年1月7日。

職場霸凌 陳文章 台大 台灣大學

延伸閱讀

台鐵、捷運「雙汐科站」從月台水平轉乘？台鐵有疑慮 新北預留通道

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

台大今辦校長續任投票 教團場外抗議…控一級主管涉職場不法侵害

影／台大新月台爆職場霸凌 教團與學生赴校務會議抗議

相關新聞

獲校務會議代表逾7成同意票 台大校長陳文章成功續任

國立台灣大學今天舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。台大稍早表示，陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，通過續任案，...

企業出題、學生解題 永續智慧創新黑客松競賽中山醫大決賽落幕

2025永續智慧創新黑客松競賽今天在中山醫學大學決賽，該項賽是由企業出題、學生解題，今年吸引417支隊伍報名，138隊殺...

「新月台」遭爆勞權爭議 台大校長：非管理同仁不得參與

台灣大學「新月台」出現職場霸凌爭議，引發工會和學生抗爭。台大校長陳文章今天表示，已明確告知非屬管理同仁的師長，不能參與「...

輔大百年校慶園遊會 校長領軍路跑、吉祥物吸睛

輔仁大學今天舉行創校100週年校慶園遊會，校長藍易振領軍師生參加校園路跑。校方說，除知名歌手派偉俊演唱，吉祥物「輔仁熊（...

已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵

每間研究所科系教學形式不同，有些一入學就要開始找指導教授。一名已經找到指導教授的碩士生想重考，但又擔心這樣被老師「封殺」，便上網詢問建議。

台大今辦校長續任投票 教團場外抗議…控一級主管涉職場不法侵害

國立台灣大學今天召開臨時校務會議，欲討論校長陳文章續任案。但台大「紀念品辦公室暨新月台 Café」日前爆發勞資爭議，高教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。