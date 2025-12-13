快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

聽新聞
0:00 / 0:00

獲校務會議代表逾7成同意票 台大校長陳文章成功續任

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校務會議今天通過校長陳文章續任案。記者侯永全／攝影
台大校務會議今天通過校長陳文章續任案。記者侯永全／攝影

國立台灣大學今天舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。台大稍早表示，陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，通過續任案，下任任期將自2027年1月8日至2031年1月7日止。

依據「台灣大學組織規程」第七條規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意，現校務會議代表共有172人，同意門檻為87票。今天會議應出席總數172人，經出席代表153人，出席率達到88.95%。於下午4時完成投票，共獲127票同意票，高達73.84%同意，通過續任案。

台大指出，投票結果顯示校務會議代表高度認同陳文章以「推動永續發展」、「培育未來人才」、「發展特色研究」、「加強產學合作」、「提升國際影響力」五大推展方向，將繼續落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。

陳文章感謝校務會議代表的肯定、支持與託付的使命，未來仍毫不鬆懈的全力以赴，讓台大能在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。

陳文章指出，將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。台大作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任。

陳文章也談到，實現台大的願景有賴全體師生、行政同仁與廣大校友的齊心協力。很榮幸能與台大教職員工生一起繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，共同為台大開啟下一個百年篇章。

台大 陳文章

延伸閱讀

影／台大新月台爆職場霸凌 教團與學生赴校務會議抗議

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

財劃法覆議案第八度否決 卓榮泰： 行政院「沒有必須執行的壓力」

卓榮泰8連敗 立法院59：50否決財劃法覆議案

相關新聞

獲校務會議代表逾7成同意票 台大校長陳文章成功續任

國立台灣大學今天舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。台大稍早表示，陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，通過續任案，...

企業出題、學生解題 永續智慧創新黑客松競賽中山醫大決賽落幕

2025永續智慧創新黑客松競賽今天在中山醫學大學決賽，該項賽是由企業出題、學生解題，今年吸引417支隊伍報名，138隊殺...

輔大百年校慶園遊會 校長領軍路跑、吉祥物吸睛

輔仁大學今天舉行創校100週年校慶園遊會，校長藍易振領軍師生參加校園路跑。校方說，除知名歌手派偉俊演唱，吉祥物「輔仁熊（...

已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵

每間研究所科系教學形式不同，有些一入學就要開始找指導教授。一名已經找到指導教授的碩士生想重考，但又擔心這樣被老師「封殺」，便上網詢問建議。

台大今辦校長續任投票 教團場外抗議…控一級主管涉職場不法侵害

國立台灣大學今天召開臨時校務會議，欲討論校長陳文章續任案。但台大「紀念品辦公室暨新月台 Café」日前爆發勞資爭議，高教...

影／台大新月台爆職場霸凌 教團與學生赴校務會議抗議

國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與數名台大學生前往開會場地行政大樓抗議，指控「台大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。