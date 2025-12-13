獲校務會議代表逾7成同意票 台大校長陳文章成功續任
國立台灣大學今天舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。台大稍早表示，陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，通過續任案，下任任期將自2027年1月8日至2031年1月7日止。
依據「台灣大學組織規程」第七條規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意，現校務會議代表共有172人，同意門檻為87票。今天會議應出席總數172人，經出席代表153人，出席率達到88.95%。於下午4時完成投票，共獲127票同意票，高達73.84%同意，通過續任案。
台大指出，投票結果顯示校務會議代表高度認同陳文章以「推動永續發展」、「培育未來人才」、「發展特色研究」、「加強產學合作」、「提升國際影響力」五大推展方向，將繼續落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。
陳文章感謝校務會議代表的肯定、支持與託付的使命，未來仍毫不鬆懈的全力以赴，讓台大能在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。
陳文章指出，將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。台大作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任。
陳文章也談到，實現台大的願景有賴全體師生、行政同仁與廣大校友的齊心協力。很榮幸能與台大教職員工生一起繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，共同為台大開啟下一個百年篇章。
