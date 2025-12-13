快訊

輔大百年校慶園遊會 校長領軍路跑、吉祥物吸睛

中央社／ 新北13日電
輔仁大學百年校慶園遊會13日舉行，校長藍易振（前左3藍衣服編號1001跑者）帶領師生參與「輔仁大學城路跑∞永續無限校園路跑」的校慶活動，結合「永續無限」主題，由藍易振鳴槍後領跑。輔仁大學提供／中央社
輔仁大學百年校慶園遊會13日舉行，校長藍易振（前左3藍衣服編號1001跑者）帶領師生參與「輔仁大學城路跑∞永續無限校園路跑」的校慶活動，結合「永續無限」主題，由藍易振鳴槍後領跑。輔仁大學提供／中央社

輔仁大學今天舉行創校100週年校慶園遊會，校長藍易振領軍師生參加校園路跑。校方說，除知名歌手派偉俊演唱，吉祥物「輔仁熊（羊）」紀念品吸引大排長龍，凝聚校友的向心力。

輔仁大學今天表示，校長藍易振今天帶領師生參與「輔仁大學城路跑∞永續無限校園路跑」的校慶活動，今年結合「永續無限」主題，清晨6時許，由藍易振鳴槍並參與領跑，天氣雖不好一度下雨，但沒人因濕冷退賽，堅持到終點。

新聞稿表示，藍易振於賽後說，看到近千人主動跑起來非常感動，代表輔大的全人教育「健康輔仁」的概念已深入DNA。

校方說，百年校慶最具話題的亮點活動，莫過於人氣爆棚的「校園集章換好禮」活動，讓校友在校園巡禮中重新認識蛻變中的輔大。其中，穿著印有「FJCU」及「FUJEN」輔大字樣的帽T絨毛小熊（羊）吉祥物最受歡迎，甚至排隊人龍一度綿延數百公尺。

校方說，吉祥物象徵純潔、善良、犧牲、愛與陪伴的校園精神，是對學生「真善美聖」全人教育的祝福與連結，成為傳承學校精神與回憶的重要紀念。而主舞台區有熱舞社、嘻哈社等學生社團輪番上陣，也邀請知名藝人派偉俊、理想混蛋等助陣。

另外，今年選出24名傑出校友，包括在演藝圈深耕多年的吳奇隆及在職棒界被暱稱「周董」的周思齊，與教育部政次張廖萬堅、駐帛琉大使黎倩儀、當過2屆輔大校長的黎建球，及現年103歲的人瑞李育浩等，已於日前頒獎。

輔仁大學百年校慶園遊會13日舉行，校方表示，不少攤位熱門，也有學生與校友選購有紀念意義的輔大紀念帽T恤。輔仁大學提供／中央社
輔仁大學百年校慶園遊會13日舉行，校方表示，不少攤位熱門，也有學生與校友選購有紀念意義的輔大紀念帽T恤。輔仁大學提供／中央社
輔仁大學百年校慶園遊會13日舉行，校方表示，「校園集章換好禮」活動，穿著印有「FJCU」及「FUJEN」輔大字樣的帽T絨毛小熊（羊）吉祥物最受學生與校友歡迎。輔仁大學提供／中央社
輔仁大學百年校慶園遊會13日舉行，校方表示，「校園集章換好禮」活動，穿著印有「FJCU」及「FUJEN」輔大字樣的帽T絨毛小熊（羊）吉祥物最受學生與校友歡迎。輔仁大學提供／中央社

輔大百年校慶園遊會 校長領軍路跑、吉祥物吸睛

