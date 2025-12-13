企業出題、學生解題 永續智慧創新黑客松競賽中山醫大決賽落幕

2025永續智慧創新黑客松競賽今天在中山醫學大學決賽，該項賽是由企業出題、學生解題，今年吸引417支隊伍報名，138隊殺入決賽。聯合報系今年首度參與企業命題，分別由永續工作室與新聞部命題，盼透過媒體影響力，強化永續創新概念與賽事能見度。

中山醫大表示，今年共有21家企業和非營利組織參與23個命題，以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，聚焦永續、智慧、創新、韌性四大主軸，橫跨智慧醫療、健康管理大數據、永續品牌與公益行動等多元議題，鼓勵學生從實際的社會需求出發，找到具有可行性的創新解方。

中山醫大指出，今年初賽階段就有417支隊伍報名，先由各校對應的企業命題代表擔任評審，各命題選出6支決賽隊伍，今天決賽共138隊、548名學生參加，以口頭簡報展示成果，再交由企業代表與學界專家共同評選，根據完整性、可行性、創新程度與社會影響力評分。

聯合報系今年首度參與命題，也是唯一參與命題的媒體。永續工作室提出「河好如初青年永續行動方案設計」，新聞部提出「鎖定社群好新聞 拒絕造假黑內容」，永續工作室永續長羅國俊與新聞部總編輯王茂臻分別擔任2命題的企業評審。

「河好如初」第一名被東海大學團隊抱走，主題是「瓶中信的流動故事」，透過線上的瓶中信概念，結合文化與科技，重新思考城市如何與溪流「河好如初」；隊長吳俊憲表示，首次在大型競賽奪冠非常開心，未來會與團隊繼續深化計畫，投入實際的城市文化修復行動。

「鎖定社群好新聞」第一名由隊伍「真相只有一個」獲得，該隊伍以新聞發布的時間軸梳理真相，透過社群柯南邀請民眾參與查證；他們也建議，聯合報可與大專院校合辦「柯南記者工作坊」，提供學生進入媒體實習的機會，建立人才庫，強化與Z世代的連結。 聯合報系永續工作室提出命題「河好如初青年永續行動方案設計」，永續長羅國俊（左三）代表頒獎。記者陳敬丰／攝影

